Commissaris van de Koning: 'Boren in Groningen vanwege gasprijs zou schandalig zijn'

Nu gas schaars is en de gasprijs snel omhoog gaat, dreigt gas onbetaalbaar te worden voor particulieren en bedrijven. De gaswinning in Groningen weer opschroeven om zo de prijs te drukken is geen optie, zegt René Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen in Nieuwsuur. "Dat is uitgesloten."

"Het zou schandalig zijn als nationale politici vanwege de gasprijs besluiten om Groningers weer bloot te stellen aan de dreiging die destijds de reden was om te stoppen met boringen. Na 2022 is het klaar. Dan blijft het als waakvlam nog één of twee jaar open. Daarna lassen we het dicht. Groninger gas is geschiedenis." Als Groningen als waakvlam open blijft is er alleen bij een 'horrorwinter' de mogelijkheid om meer gas uit de grond te halen.

'Nederland niet in de kou zetten'

"Niemand in Groningen wil Nederland en zichzelf in de kou zetten. Maar als de waakvlam uit is dan kan het niet meer. Dan is het ook een kwestie van respect." Paas zegt dat er geen twijfel over mag bestaan dat de enige uitzondering een extreme winter is.

Vooralsnog is het grootste probleem de oplopende prijs. De eerste huishoudens krijgen al de rekening gepresenteerd en ook bij bedrijven zorgt het tekort aan betaalbaar gas voor problemen. Aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl gaat vanaf zondag de productie voor 60 tot 70 procent stilleggen om de hoge gasprijzen. De directeur van Aldel, Eric Wildschut, kijkt daarom ook naar gas uit zijn provincie. "Er moet leveringszekerheid zijn en een stabiele elektriciteitsprijs. Daar kan Gronings gas een rol in spelen."

'Groningers hebben al genoeg geleden'

Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra beloofde de Tweede Kamer vandaag dat de regering binnenkort komt met voorstellen om te kijken hoe de impact van de prijsstijgingen beperkt kan worden. Een optie is volgens ingewijden het verlagen van de energiebelasting. Zijn collega demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken is duidelijk. Gronings gas is nu géén optie, zo laat zijn ministerie schriftelijk weten: "Het is absoluut geen optie om tijdelijk meer gas te winnen om de gasprijs te drukken." De enige uitzonderingen zijn een extreem koude winter of leveringsproblemen, voegt het ministerie nog wel toe.

Groningers vrezen dat er toch weer meer gas uit de grond gehaald gaat worden. Ook het Groningse Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP is er niet gerust op. "Zojuist was de vijfde aardbeving in een week. Er is een ramp aangericht in mijn provincie. Die gaskraan moet echt dicht." Of Beckerman gelooft dat de gaskraan ook echt dicht blijft? "Nee."

Henk Nijboer (PvdA) vindt het vanzelfsprekend dat de minister nu nog niet over het over het opendraaien van de gaskraan spreekt. "Het zou een schande zijn als de minister anders had besloten. Niet vanwege financiële redenen Groningers in gevaar brengen. Die hebben al genoeg geleden."