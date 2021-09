Rusland: niet verantwoordelijk voor neerhalen MH17

Rusland wijst iedere verantwoordelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17 af. Dat blijkt uit stukken die zijn ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). In Straatsburg loopt op dit moment een procedure van bijna 350 nabestaanden tegen Rusland. Deze nabestaanden houden de Russische Federatie verantwoordelijk voor het neerhalen van vlucht MH17.

Eind vorige maand diende Rusland een reactie in bij het Hof in Straatsburg. In dit korte document wordt nauwelijks ingegaan op de feiten die door de nabestaanden zijn aangedragen. In zeven pagina's legt Rusland de verantwoordelijkheid bij Oekraïne. Dat land had het luchtruim moeten sluiten, meent Rusland.

Volgens Rusland heeft Oekraïne de route waarlangs burgervliegtuigen over het oorlogsgebied vlogen verhoogd, maar daarmee voldeed Oekraïne niet aan internationale richtlijnen. De afstand tussen burger- en militaire vliegtuigen had veel groter moeten zijn, vindt Rusland.

Oekraïense gevechtsvliegtuigen in het gebied zouden ook een gevaar opleveren voor de burgerluchtvaart. Ook enkele nabestaanden wezen de afgelopen weken bij het MH17-proces naar de rol van Oekraïne en vroegen zich vertwijfeld af waarom het luchtruim niet gesloten was en waarom luchtvaartmaatschappijen daar nog steeds vlogen.

'Onderzoek is schijnvertoning'

Eerder legde de Russische federatie in een negentig pagina's lang document de schuld naast zich neer. De nabestaanden baseren zich volgens Rusland op "vals bewijs en frauduleuze en ontoereikende onderzoeken". Rusland ontkent dat het effectieve controle had over de separatisten die in Oekraïne vochten tegen de regering in Kiev. "Rusland heeft helemaal niets te maken met MH17", schrijft de Russische regering in een document van 31 december 2019. "Het door Nederland geleide onderzoek is een schijnvertoning."

Op dit moment worden vier mannen in Nederland vervolgd voor hun aandeel in het neerhalen van vlucht MH17. De afgelopen weken richten nabestaanden zich vooral op Rusland. Volgens deze nabestaanden heeft Rusland de waarheid verdraaid en ligt daar het antwoord op de vele vragen die zij nog hebben.

