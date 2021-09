De uitzending van 21 september

Hele uitzending in teken van Prinsjesdag

Vandaag is het Prinsjesdag en worden de plannen en begroting voor het komende jaar gepresenteerd. Er is opnieuw geen rijtoer door Den Haag en de Ridderzaal blijft leeg. De troonrede wordt in de Grote Kerk in Den Haag uitgesproken.

Qua ceremonieel is het dus voor het tweede jaar op rij wat minder dan normaal, en inhoudelijk ook. Daarover lees je hier meer. Prinsjesdag kun je de hele dag volgen in het liveblog van de NOS.

Vanavond staat onze hele uitzending in het teken van Prinsjesdag. Duiding komt er van politiek verslaggever Arjan Noorlander en ook onze huiseconoom Mathijs Bouman schuift aan in de studio. Ook online zul je Arjan en Mathijs terugzien.