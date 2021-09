Tata-topman: 'We eten, wassen en rijden in staal, we moeten het hier produceren'

Stof uit de fabriek van Tata Steel in IJmuiden dat neerdaalt in de omgeving, is gevaarlijk voor kinderen, blijkt uit een rapport dat donderdag verscheen. Maar de fabriek verplaatsen is geen oplossing, zegt Hans van den Berg, directievoorzitter van Tata Steel Nederland, in Nieuwsuur.

"We wassen in staal, we eten uit staal, we rijden in staal. De hele samenleving is gebouwd op staal. En wij vinden ook dat je dat in Nederland zou moeten maken."

Lood

Het RIVM-rapport wijst vooral op het lood dat vrijkomt uit de fabriek wat tot neurologische aandoeningen bij kinderen kan leiden. Tata trok eerder al 300 miljoen euro uit voor oplossingen. "De grootste effecten gaan we zien van een filterinstallatie", zegt Van den Berg.

Die oplossing is in 2023 doorgevoerd. Sneller lukt niet. "Dat is erg naar, dat snappen we."