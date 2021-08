'De pastageneratie heeft op de markt niks te zoeken'

Drie kaasboeren, een groenteboer en een visboer. Op de markt in Sneek is er van de 52 kramen nog maar een handjevol over. "Het stelt steeds minder voor, de ene na de andere gaat hier weg", zegt een bezoeker.

Vroeger was het dringen voor de stalletjes, zeggen marktkooplui en klanten, maar tegenwoordig is het er rustig. En daar is Sneek niet uniek in. Overal in Nederland verdwijnen marktkramen. Vooral jongeren gaan veel minder naar de markt. Is het tij nog te keren?

Niet meer elke woensdag naar de markt

"De oudere generatie komt nog wel maar er komt geen aanwas meer", zegt de groenteman op de markt in Sneek. "De volgende generatie, dat is de pastageneratie. Die hebben niks op een markt te zoeken."

Marktspecialist Henk Gianotten beaamt dat jongeren de markt links laten liggen. "De maatschappij vergrijst dus er komen nog steeds ouderen naar de wijkmarkten, maar veel minder jongeren." Volgens hem zijn het eenzijdige aanbod, webshops en de concurrentie van goedkope supermarkten de belangrijkste oorzaken.

Ook speelt mee dat jongeren doordeweeks minder tijd hebben. "De arbeidsparticipatie is behoorlijk toegenomen. Onze moeders gingen waarschijnlijk nog elke donderdagmiddag of woensdagmiddag naar de markt, dat is nu niet meer het geval."