Lowlands is al aan het afbouwen: 'Opgelucht, het waren zenuwslopende weken'

Lowlands laat er geen gras over groeien. Dezelfde dag dat het kabinet aankondigt dat meerdaagse festivals voorlopig niet doorgaan, is de organisatie begonnen met het leeghalen van de velden in Biddinghuizen waar het festival van 20 tot en met 22 augustus zou plaatsvinden. "Ik ben diep teleurgesteld", zegt directeur Eric van Eerdenburg. "En het diepst voel ik dat voor de jeugd die na anderhalf jaar nog steeds beperkt wordt in zijn bewegingsvrijheid." Ondanks de teleurstelling is Van Eerdenburg ook opgelucht. Want de beslissing van het kabinet komt na een paar "zenuwslopende" weken. Op het terrein trekken decorbouwers de haringen weer uit de grond, wordt het afzetlint opgerold en kan de Bravo-tent weer plat:

Dit artikel bevat een video. 1:52 'We pakken de boel weer in, en gaan weer naar huis'

Lang leek het deze zomer goed te komen. "Tot die 26 juni", zegt Van Eerdenburg. Dat was de zaterdag waarop de meeste coronaregels werden losgelaten. Met vaccinatie- of testbewijzen hoefden feestvierders en horecabezoekers geen 1,5 meter afstand te houden. In de weken erna nam het aantal dagelijks gemelde besmettingen toe tot meer dan 10.000 per dag, ook door het oprukken van de besmettelijkere deltavariant. Het kabinet schrok van de cijfers en verscherpte de regels weer. Op 9 juli kondigde het kabinet aan dat festivals tot half augustus alleen toegestaan waren als ze maar één dag duurden en bezoekers zitplaatsen hadden. Pas op 13 augustus zou er een beslissing komen over de periode erna, vlak voor het begin van Lowlands. "Dat is een termijn die voor ons totaal onwerkbaar is", zegt Van Eerdenburg. "Dan vraag je te veel aan artiesten, toeleveranciers, cateraars. Artiesten en agenten belden na 9 juli continu. Zenuwslopend was dat voor ons." Hij is dan ook opgelucht dat het kabinet de definitieve keuze nu maakt, en niet pas half augustus.

“ Met 70.000 testen zou het een soort Noord-Koreaans strafkamp zijn. Eric van Eerdenburg, directeur Lowlands