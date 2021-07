Grote zorgen over haalbaarheid festivals door deltavariant

Testen voor Toegang doet onderzoek naar haalbaarheid

Voor het doen van 24-uurstesten op meerdaagse festivals zijn speciale mobiele testlocaties nodig. Testen voor Toegang, de organisatie die verantwoordelijk is voor het testbeleid, laat aan Nieuwsuur weten nu in opdracht van het ministerie van VWS te onderzoeken wat hierin mogelijk is . Over hoeveel mobiele locaties dit gaat en hoe dit er in de praktijk uit gaat zien, kan de organisatie nu nog niets zeggen. Een opschaling van het aantal 'gewone' locaties wordt op het moment van schrijven niet uitgezocht.