Controle op grond- en windmolendeals 'vrijwel onmogelijk' in Groningen

Lokale politici in Groningen krijgen al jaren niet de juiste informatie om de overheid te kunnen controleren bij de handel in grond en in windmolenrechten. Het gaat daarbij om transacties van tientallen miljoenen euro's, uitgegeven en verdiend door Groningen Seaports (GSP), een bedrijf met overheden als enig aandeelhouders. Maar hoe die deals werden gesloten en of het geld ten gunste was van de gemeenschap, is dus niet te controleren.

De plaats waar het afspeelt: het Eemshavengebied in Groningen. Twee maanden geleden berichtte Nieuwsuur over vriendjespolitiek en een dubieuze deal die GSP sloot met grondeigenaren in dat gebied. Het bedrijf kocht en verkocht voor tientallen miljoenen euro's grond- en windmolenrechten.

Zo wist GSP onbevoegd koopovereenkomsten en contracten af te sluiten, en miljoenen euro's te verdienen. Een aantal kleine boerenbedrijven werd hierdoor juist gedupeerd: