OM-baas over moord De Vries: 'Koppeling met Taghi lijkt waarschijnlijk'

De moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries heeft "waarschijnlijk eerder te maken met het feit dat hij dienstbaar was aan betrokkenen in een strafproces, dan met zijn werk als journalist". Dat zegt Gerrit van der Burg, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie (OM), in Nieuwsuur.

Donderdag overleed De Vries, negen dagen na de aanslag op hem in het centrum van Amsterdam. Hoewel het onderzoek naar de verdachten en de moord nog volop loopt, wordt de aanslag gelinkt aan moordverdachte Ridouan Taghi en mensen om hem heen. De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces, de zaak tegen de groep rond Taghi.

"Het lijkt zeker geen toeval dat De Vries is vermoord", zegt Van der Burg. Daarmee doelt hij op de eerdere moorden op de broer van Nabil B. en op Derk Wiersum, de advocaat van B.

Van der Burg benadrukt dat ook "andere richtingen" worden onderzocht. "We begrijpen heel goed dat de koppeling met Taghi snel is gelegd. Maar hoe waarschijnlijk het ook lijkt, we houden het onderzoek breed."

De verdachten zijn de 35-jarige Pool Kamil E. uit Maurik en de 21-jarige Rotterdammer Delano G. De Telegraaf linkte G. eerder al aan een verdachte in de strafzaak 26Koper, een onderzoek naar een groep die weer in verband wordt gebracht met Taghi. De krant meldt dat Delano G. een neef is van Jaouad W., de hoofdverdachte in die zaak.

'Breed offensief'

Zeker is dat het Openbaar Ministerie pleit voor een nog hardere aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Van der Burg noemt het een "breed offensief", dat moet beginnen in de wijken. "De jeugd moet niet in de verleiding komen om mee te doen aan criminele activiteiten."

Want die verleiding is nu erg groot, constateert Van der Burg. "De kruimeldief wordt vandaag in de verleiding gebracht om, bij wijze van spreken, morgen een moord te plegen."

"We moeten het met elkaar doen. Structuur in de wijken, scholing en genoeg kansen op een baan. Dat betekent dat je elke stap moet zetten om te voorkomen dat jeugd überhaupt vindt dat ze die criminele hoek in moeten gaan."

Peter R. de Vries had als levensmotto: on bended knee is no way to be free. "Het wil zeggen dat we aan niemand ondergeschikt zijn. Dat niemand ons kan overheersen. Dat wil zeggen dat we nooit ever, never iemands slaaf zijn", vertelde de misdaadjournalist in een speech in 2016: