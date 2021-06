Geprikt door de huisarts? Grote kans dat je geen QR-code kunt downloaden

Voor wie vanaf 1 juli in Europa op reis wil, is er een QR-code beschikbaar waarmee je op je smartphone kunt aantonen dat je gevaccineerd bent. Maar als je bent geprikt door de huisarts, is de kans groot dat je gegevens niet bekend zijn bij de RIVM en dan kun je dus ook geen QR-code downloaden.

De code zou vanaf vandaag voor iedereen te downloaden moeten zijn in de CoronaCheck-app. In ons omringende landen is deze code al langer beschikbaar.

Tevergeefs zoeken

Helaas zullen zo'n 700.000 mensen die door de huisarts zijn geprikt, tevergeefs in het systeem van het RIVM zoeken naar hun gegevens. Die zijn daar niet te vinden en kunnen dus ook niet worden gekoppeld aan de QR-code. Volgens de minister ligt dat aan de huisartsen maar volgens de huisartsen kan dat niet. Het doorgeven gaat, net als bij de griepprik die ze ieder jaar uitvoeren, vrijwel automatisch.

Huisarts Bart Bruijn uit Streefkerk is er helemaal klaar mee. "We geven vaccinaties zoals de griepprik al jaren gewoon door aan het RIVM", zegt hij tegen Nieuwsuur. "Dat is nooit een probleem. Maar nu zijn ook van 60 tot 70 procent van mijn patiënten de gegevens niet meer terug te vinden bij het RIVM. Terwijl ik ze gewoon heb doorgegeven."

Gele boekje

Gelukkig kunnen deze mensen gebruik maken van het internationaal erkende gele boekje dat de uitgeverij SDU uitgeeft voor het ministerie van VWS. Als ze dat tenminste op tijd hebben besteld. Want de uitgeverij kan de bestellingen nauwelijks aan. Niet alleen de mensen die door de huisarts geprikt zijn, grijpen terug op het kartonnen boekje.

Ook is het boekje een uitkomst voor mensen die geen smartphone hebben of mensen die liever niet hun vaccinatiegegevens in een Europese QR-code uploaden. Ook reizigers buiten de EU zullen met het befaamde gele boekje op pad moeten. En dat terwijl minister Hugo de Jonge pas kort geleden erkende dat het boekje officieel erkend is door de WHO.

Directeur Willeke de Groot van de uitgever SDU stond al in december vorig jaar bij het ministerie op de stoep om de minister te wijzen op het belang van het gele vaccinatieboekje. "Ze zeiden dat ze voor de digitale variant gingen en dat het boekje niet nodig was. Maar het boekje is alleen al cruciaal voor mensen die geen smartphone hebben en voor mensen die buiten de EU op reis willen, zakelijk of privé."

Het gele boekje is officieel erkend door de WHO, ook als corona vaccinatiepas. "Bij de SDU moeten ze steeds boekjes bij drukken. Inmiddels zijn er 1 miljoen verspreid. En niet alleen aan mensen die geen smartphone hebben."