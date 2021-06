De Jonge: download de app nog even niet als je hem niet nodig hebt

Mensen die niet op korte termijn op reis gaan of naar een evenement willen, zouden voorlopig nog niet de nieuwe CoronaCheck-app moeten downloaden. Dat heeft demissionair minister De Jonge gezegd bij de presentatie van de nieuwe app, waarmee nu ook toegangsbewijzen op basis van volledige vaccinatie zijn aan te maken.

De Jonge wil op die manier voorkomen dat de servers overbelast raken. Waarschijnlijk is het wel mogelijk om de app te downloaden, maar bij het ophalen van de vaccinatiegegevens kan het fout gaan als te veel mensen dat tegelijkertijd doen.

In de praktijk is het nu erg moeilijk om een vaccinatiebewijs op te halen. De loginpagina van de app is overbelast en geeft de melding dat het op dit moment 'erg druk' is, klagen gebruikers op sociale media. Soms wordt zelfs die waarschuwing niet getoond, omdat de server overbelast is.

De minister haalde bij de presentatie zijn eigen prikgegevens op en dat ging goed. Omdat De Jonge nog maar één van zijn twee injecties heeft ontvangen, kreeg hij geen groen vinkje dat toegang geeft tot een evenement. Hij adviseerde mensen in dezelfde situatie de app nog even niet te downloaden. "Even niet doen als je nog maar één prik hebt. Je hebt er toch nog niets aan."

Geen anderhalve meter meer

Wie wel volledig gevaccineerd is, kan vanaf aanstaande zaterdag met de app toegang krijgen tot bijvoorbeeld een festival en hoeft daar geen anderhalve meter afstand meer te houden, legde De Jonge uit. Vanaf 1 juli kan de app ook gebruikt worden voor reizen binnen Europa.

"Het is het startpunt van een mooie zomer, echt een enorme mijlpaal", zei de minister. Wel is er nog een probleem met de registratie van alle vaccinaties in de centrale systemen. Ruim 90 procent staat in de computers van het RIVM of de GGD, maar voor ongeveer 1 miljoen prikken is dat nog niet het geval. Volgens De Jonge wordt die achterstand nu snel ingelopen.

Er komt binnenkort nog een nieuwere versie van de app. Daarin is het ook mogelijk om een toegangsbewijs aan te maken op basis van een doorgemaakte coronabesmetting.