Zo maak je vanaf donderdag een vaccinatiebewijs (maar niet allemaal tegelijk)

Het binnenlandse reisbewijs bevat weinig informatie: iemands initialen, en soms globale informatie over iemands geboortedatum, afhankelijk van hoe uniek die gegevens zijn. Daarbij is voor diegene die het testbewijs uitleest, niet duidelijk of iemand negatief is getest, hersteld is van corona of is gevaccineerd.

Het Europese reisbewijs bevat veel meer informatie, waaronder ook welk vaccin iemand heeft gehad. Daarom is het Europese reisbewijs binnen Nederland niet te gebruiken: de makers vinden dat een onnodige privacy-inbreuk.

Desondanks krijgt ook de huidige aanpak kritiek, onder meer omdat mensen zich aan de deur van een evenementenlocatie moeten legitimeren. "Dat is voor het eerst", zei Privacy First-voorzitter Vincent Böhre eerder tegen de NOS. Ook is de organisatie bang voor een 'testsamenleving' en discriminatie op basis van medische status.

Registratie

Er zijn wel nog wat problemen met de registratie van gezette prikken. Mensen die bij de huisarts een coronaprik hebben gekregen, staan niet altijd in de juiste ICT-systemen. Daardoor kan een vaccinatiebewijs niet worden gemaakt, bleek vorige week al. Deze week zou er een oplossing moeten komen, maar dat is met een week uitgesteld. Mogelijk gaat het om 700.000 mensen, maar huisartsen denken dat het om minder prikken gaat.