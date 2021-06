Boeren en vogelhouders tegen dierenwet: 'Mogen m'n vogels nog in een kooi?'

Mensen met huisdieren hoeven zich weinig zorgen te maken, stelt Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, de indiener van de wetswijziging. "Natuurlijk mag je je hond aanlijnen. En de politie zal niet komen kijken hoe je konijnenhok eruitziet. Wat straks niet meer mag is je hond 24 uur per dag aan een touw houden en nooit uitlaten."

Ook boerenorganisatie LTO is niet blij. Voorzitter Sjaak van der Tak: "Mag de Nederlander z'n hond wel of niet aan de lijn mag houden? Een konijn, mag die wel of niet in de ren? Onze 14.000 veehouders zeggen dat ook: wat betekent het voor onze varkens?"

"Ik schrok me wezenloos toen ik las over de wet", zegt Chris van Hout, eigenaar van zo'n vijftig Australische prachtvinken. "Zou dit het einde betekenen van de hobby van zo ontzettend veel mensen? Ik denk dat er wel 50, 60.000 mensen zijn die een volière hebben thuis en dus plezier beleven aan vogeltjes houden."

Varkens moeten kunnen wroeten, konijnen moeten kunnen graven, eenden moeten kunnen zwemmen en vogels moeten kunnen vliegen. Ook in een stal, kooi of ren moeten dieren vanaf 1 januari 2023 hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen, zo bepaalt de wijziging van de Wet Dieren.

De nieuwe wet heeft de grootste gevolgen voor de professionele veehouderij. Zo zullen varkenshouders waarschijnlijk moeten stoppen met het afknippen van staartjes. Die worden, ondanks een Europees verbod sinds 1991, vaak verwijderd omdat vleesvarkens die dicht op elkaar leven anders uit verveling in elkaars staarten zouden bijten.

"De intensieve veehouderij heeft een beetje aan uitstelgedrag gedaan", zegt Ouwehand. "Door deze wet gaan we dieren niet meer aanpassen aan het systeem, maar het systeem aan de dieren. Boeren zullen stallen moeten aanpassen: meer ruimte, meer afleiding zodat het probleem van verveling wordt opgelost."

Ze noemt een ander voorbeeld. "Eenden zijn er niet op gebouwd om 24 uur per dag op het droge te staan. Daar kan het skelet helemaal niet tegen. Maar in de Nederlandse eendenhouderij mogen eenden niet naar buiten en is er geen water. Die dieren hebben pijn, ontstekingen. Dat zal nu echt moeten veranderen."

Stallen ombouwen

Maar LTO betwijfelt of de wet dierenwelzijn bevordert. "Onze boeren staan nu óók voor dierenwelzijn", zegt Van der Tak. De wet is bovendien "onduidelijk en ondeugdelijk", vindt hij. "De Tweede Kamer zou dit soort wetgeving niet meer moeten aannemen, want het is voor de Nederlander onduidelijk, maar voor de boer zeer zeker ook."

Ook minister Carola Schouten van Landbouw en Natuur was tegen de wet. Ze vond het amendement "open en breed geformuleerd".

Maar voor Ouwehand is het klip en klaar: "Dit betekent het einde voor de intensieve veehouderij zoals we die nu kennen. De stallen moeten worden omgebouwd. Een kleine maar groeiende groep boeren is al overgeschakeld."