Commotie over dierenwet: 'Denk niet dat huisdiereigenaren zich zorgen hoeven te maken'

Snavels afknippen

Volgens Rodenburg hoeven huisdiereigenaren zich niet al te veel zorgen te maken, al is het maar omdat het de vraag is in hoeverre strengere regels bij mensen thuis te handhaven zijn. Het is wel goed om na te denken over het welzijn van dieren, ook huisdieren, vindt hij. "Dat ze zich afvragen : kan ik misschien wat verbeteringen aanbrengen in de huisvesting. Maar daarbij denk je toch eerder aan goede voorlichting, en vraag je je af of je dat via de wet nou zo veel gaat verbeteren. Er zijn miljoenen huisdierhouders. Hoe ga je dat controleren?"

Veehouders krijgen meer met de wet te maken, verwacht de hoogleraar. "Het wordt een hele puzzel voor de veehouderij. De nieuwe wet gaat in 2023 in maar twee jaar is niks als het gaat om systeemveranderingen. Sinds 2019 is het verboden om kippensnavels af te knippen. Kippenboeren moesten ervoor zorgen dat de kippen voldoende mogelijkheden om hun pikgedrag te kunnen vertonen zonder andere dieren de verwonden. Maar daar ging wel twintig jaar aan vooraf zodat de pluimveehouderij zich daarop kon voorbereiden."

Tegelijk zijn er ook veel voorstanders van de wet, en ook Rodenburg is er niet op tegen. "Je ziet binnen Europa steeds meer aandacht voor dierenwelzijn. Die beweging is gaande. De vraag is wel, hoe snel kun je daarmee gaan? Deze wet is redelijk uniek en in die zin loopt Nederland nu voorop, maar je hebt denk ik toch een langere termijn nodig is om die verbeteringen te kunnen realiseren."