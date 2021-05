Tata Steel zegt sneller te veranderen, maar is het genoeg voor de omwonenden?

Al jaren ligt Tata Steel in IJmuiden onder vuur. Vandaag maakt de staalfabriek bekend dat het versneld milieumaatregelen neemt, om de geur-, stof- en geluidoverlast te verminderen. Maar de onrust rondom het bedrijf wordt er niet minder om. En het krijgt mogelijk ook nog te maken met meerdere strafzaken en dwangsommen.

"We moeten, maar we wíllen deze maatregelen ook nemen. Want we wonen zelf ook allemaal in deze regio", zegt directeur Hans van den Berg in Nieuwsuur. Het bedrijf kondigt aan 300 miljoen euro uit te geven aan milieumaatregelen. De plannen zijn niet nieuw, maar het bedrijf zegt nu sneller maatregelen te nemen.

Dirk Weidema, voorzitter van Milieuplatform IJmuiden, verwacht niet dat Tata Steel de aangekondigde maatregelen nakomt. "Alles wat Tata doet, doen ze reactief. Alleen onder extreme druk gaan ze door de bocht. Ik heb er geen enkel vertrouwen in dat het met die 300 miljoen euro goedkomt."

Met 'extreme druk' doelt Weidema in dit geval onder meer op de aangifte tegen Tata Steel vorige week, van ruim duizend mensen. Zij zeggen dat Tata Steel "willens en wetens zeer gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen" blijft uitstoten.

Het RIVM publiceerde vorige maand een onderzoek naar de luchtkwaliteit rondom de fabriek. Daarin wordt geconstateerd dat de omwonenden vaker last hebben van acute gezondheidsklachten dan elders in Nederland. Het gaat hierbij om hoofdpijn en misselijkheid, maar ook om hartklachten, diabetes en longkanker. Ook het Integraal Kankerinstituut Nederland constateert na onderzoek dat mensen in de regio vaker longkanker krijgen.