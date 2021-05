Bijna 1100 omwonenden en acht stichtingen klagen Tata Steel aan

Omwonenden van Tata Steel in IJmuiden stappen vandaag naar de rechter om de staalfabriek aan te klagen. Advocaat Bénédicte Ficq doet namens 1100 mensen en acht stichtingen aangifte tegen het bedrijf.

Zij beschuldigen Tata Steel ervan dat het willens en wetens zeer gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen blijft uitstoten.

Begin februari kondigde Ficq al aan dat ze namens tientallen omwonenden aangifte zou doen. Ze zei toen nog een paar weken te willen wachten, in de hoop dat meer mensen zich bij de strafzaak zouden aansluiten.

"Inmiddels hebben bijna 1100 mensen zich aangemeld. Daarvan zijn 745 aangiftes al definitief verwerkt, waaronder die van acht stichtingen", zegt Sanne Walvisch in het NOS Radio 1 Journaal. Zij is met Stichting Frisse Wind een drijvende kracht achter de zaak.

'Radicale stappen'

De klagers willen dat de directie van Tata Steel "radicale stappen gaat ondernemen" zoals het sluiten van onveilige fabrieksonderdelen. Ze willen de negatieve impact op de gezondheid van de omwonenden stoppen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de bevolking van de regio IJmond vaker last heeft van acute gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid dan mensen elders in Nederland.

Omwonenden melden ook buik- of maagklachten. Sommigen hebben last van de ogen, pijn of druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid en jeuk. Chronische hartaandoeningen, longkanker en diabetes komen hier ook vaker voor.

Schrijnende verhalen

Iedereen die meedoet, heeft zijn aangifte gemotiveerd. "De verhalen zijn echt schrijnend", zegt Walvisch. "Dat gaat van mensen die zelf echt ziek zijn en mensen die familieleden hebben verloren aan ernstige ziektes tot oud-medewerkers met gezondheidsproblemen. Daarnaast zijn er veel aangiftes van mensen die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid en die van hun kinderen."

Begin december vorig jaar kondigde Tata aan 300 miljoen euro te investeren om de uitstoot te verminderen. Het bedrijf zei toen onmiddellijk te beginnen met projecten waarmee overlast wordt verminderd.

Walvisch heeft daar haar bedenkingen bij. "Een half jaar later weten we nog steeds niet hoe de planning voor de vermindering eruit ziet", zegt ze. "Maar het stof ligt nog steeds dagelijks in onze leefomgeving. De stank is er nog steeds en eigenlijk merken we totaal geen verbetering."