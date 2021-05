Meerderheid docenten ziet opening scholen nog niet zitten, zegt CNV

Uit een enquête van onderwijsvakbond CNV blijkt dat veel leraren zich zorgen maken over de geplande heropening van middelbare scholen in de week van 1 juni. Scholen zouden dan weer vijf dagen per week opengaan, maar veel onderwijzers vinden dat nog te vroeg.

Van de respondenten zegt 28,5% dat de scholen pas weer open kunnen na zelf te zijn gevaccineerd. Ook zegt 26% zich nog niet veilig te voelen. Daarnaast zegt 19% zich zorgen te maken over de continuïteit van het onderwijs, omdat ze meer quarantaines en hoger ziekteverzuim verwachten.

Eén van die kritische leraren is natuurkundedocent Henk-Jan Dozeman van RSG Pantarijn. Hij staat graag weer snel voor de klas, maar liever niet onder de huidige voorwaarden. "Hoe moeilijk is het om docenten gewoon in te enten?" vraagt hij zich af.

Dozeman vindt vaccinatie een voorwaarde om weer gewoon les te kunnen gaan geven, aangezien het op de dagen dat er nu wel onderwijs is het al erg druk is op zijn school. "Het is hier nu net zo druk als op Koningsdag, met het enige verschil dat hier niet wordt gedronken en gezongen."

Afstand tussen leraren en leerlingen

Vorige week werd bekend dat het kabinet volgens ingewijden mikt op een heropening van de scholen in de week van 31 mei. De definitieve beslissing zou over ongeveer anderhalve week worden genomen. Bij de heropening is het de bedoeling dat de anderhalvemeterregel tussen leerlingen niet meer hoeft te worden gehandhaafd, aangezien dat in een vol schoolgebouw niet uitvoerbaar is.

De VO-raad en LAKS pleitten op dinsdag 11 mei nog voor een volledige opening in de week na Pinksteren, namelijk op 25 mei.