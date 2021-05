De uitzending van 9 mei

Het demissionair kabinet overlegt met deskundigen van het OMT over nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen. Aanstaande dinsdag staat er weer een persconferentie van het kabinet gepland. Daar zal waarschijnlijk ook meer worden bekendgemaakt over de reismogelijkheden na 15 mei. Op die datum loopt het algehele negatieve reisadvies af, dat nu nog voor de hele wereld geldt. Welke landen zien de Nederlanders nu al graag komen?

Zwolle langzaamaan weer terug naar normaal

De winkelstraten ontwaken weer uit hun winterslaap. Op sommige plaatsen is het zelfs al weer druk. Nieuwsuur volgde het afgelopen jaar ondernemers in Zwolle. In de hoofdstad van Overijssel heeft de gemeente straten afgesloten voor fietsers en auto's en in de belangrijke hoofdstraat eenrichtingsverkeer ingesteld. Ondanks de maatregelen was het dit weekend toch druk in de binnenstad.