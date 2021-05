Kabinet hakt nog geen knoop door over versoepelingen

Het demissionaire kabinet heeft vanmiddag in het Catshuis nog geen definitieve knoop doorgehakt over nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen. Ingewijden zeggen dat er eerst nog meer moet worden uitgezocht voordat er een besluit kan worden genomen dat de versoepelingen verantwoord zijn. Dinsdag komen de meest betrokken ministers opnieuw bij elkaar en is er 's avonds weer een persconferentie.

In het Catshuis werd gesproken over de versoepelingen die genoemd staan bij stap 2 van het heropeningsplan dat het kabinet vorige maand presenteerde. Als de cijfers het toelaten, zouden dan pretparken, dierentuinen en sportscholen onder voorwaarden weer open kunnen. Ook de kunst- en cultuurbeoefening in bijvoorbeeld muziekscholen zou dan weer kunnen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat die versoepelingen per 11 mei in zouden gaan, maar dat werd door het kabinet al met minstens een week uitgesteld. Maar na vanmiddag is het dus nog niet zeker dat het per 18 mei wel gaat lukken. Dinsdag wordt daar de definitieve knoop over doorgehakt.

Het kabinet heeft vanmiddag ook gesproken over de reismogelijkheden na 15 mei. Dat is de dag dat het huidige negatieve reisadvies afloopt, dat nu nog voor de hele wereld geldt.