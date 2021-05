6704 nieuwe coronabesmettingen, ziekenhuisbezetting neemt weer af

Afgelopen week werden 1913 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat was 10 procent minder dan de week daarvoor (2144). Het OMT en het kabinet willen nieuwe versoepelingen pas toestaan als de instroom in de ziekenhuizen met 20 procent is gedaald.

Vier overleden covid-patiënten

Bij het RIVM werden vier overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 29. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 22 doden per dag, tegen 18 doden per dag een week eerder.

In het weekend worden minder stergevallen doorgegeven aan het RIVM. Daardoor zijn op zondag en maandag deze cijfers vrijwel altijd lager dan in de rest van de week.