Sportverenigingen hopen op versoepelingen, want leegloop dreigt

Het OMT heeft het kabinet geadviseerd om de coronaregels pas verder te versoepelen als het aantal ziekenhuisopnames met 20 procent is gedaald. Afgelopen week lag het aantal dagelijkse opnames gemiddeld 12 procent lager dan in de week ervoor. Het is nog niet duidelijk of het kabinet dat voldoende vindt om de teugels iets te laten vieren.