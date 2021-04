Amphia Ziekenhuis in Breda bereidt zich voor op 'code zwart'

Op alle afdelingen waar ze het afgelopen jaar met covidpatiënten te maken hebben, is in het Amphia de rek er inmiddels uit. "We maken ons ernstige zorgen." Kijk in deze video mee op de IC en de nood-IC van het ziekenhuis:

Kant bereidt het personeel op de IC's - ook met het oog op de meivakanties - voor op 'code zwart'. Bij dat scenario selecteren artsen wie wel en niet in aanmerking komt voor een plek op de intensive care. In Nederland is dat tijdens de coronapandemie nog niet voorgekomen. Kant: "Ik hoop dat we dat stadium niet bereiken, maar we houden met alles rekening."

Medisch-manager van de IC, Merijn Kant, was "verbijsterd" toen hij de afgelopen week de persconferentie zag, waar enkele versoepelingen van de coronamaatregelen werden aangekondigd. "Het strookt helemaal niet met de huidige bezetting in de ziekenhuizen. Kennelijk zijn deze keuzes om andere redenen gemaakt. Ik ben gewoon bang dat we deze zorg niet meer aankunnen."

In het Amphia Ziekenhuis in Breda is de IC-capaciteit voor coronapatiënten weer flink opgeschaald. Sinds 19 april zijn ook alle bedden van de nood-IC bezet. Het ziekenhuis heeft nog maar twee of drie bedden vrij voor andere spoedgevallen. En dat terwijl het RIVM voor het einde van de maand een scherpe daling voorspelt van het aantal coronapatiënten dat moet worden opgenomen.

Volgens Robert Wagenmakers, die het woord voert namens de specialisten in het Amphia, is de druk groter dan een jaar geleden. "We lopen een marathon. Steeds denken we dat de finish in zicht is, maar dan schuift die weer op. Dat heeft een enorm effect op onze organisatie. We hadden verwacht dat we op de piek waren aanbeland, maar nu blijkt dat we nog volop bezig zijn met de beklimming."

Het Amphia Ziekenhuis heeft door de nood-IC het aantal IC-bedden opgeschaald van 24 naar 39. De uitslaapkamer van de operatiezaal is daarvoor volgestouwd met bedden en apparaten. Die uitbreiding is alleen mogelijk omdat het personeel van de operatiekamers het IC-personeel ondersteunt. Eén IC-verpleegkundige zorgt niet voor één bed, zoals gebruikelijk is, maar voor twee of drie bedden.

Op de gewone coronaverpleegafdeling zijn ook bijna alle bedden bezet. Wie naar huis kan met een zuurstoffles, gaat naar huis om een bed vrij te maken voor een nieuwe patiënt. Dagelijks komen er tussen de vijf of zes nieuwe patiënten bij. En af en toe nog een patiënt uit een ander ziekenhuis. Longarts Cor van der Leest ziet wel dat inmiddels veel mensen van boven de 70 zijn gevaccineerd. "Die zien we hier nauwelijks meer. We zien nog wel veel mensen van de leeftijd 50 tot 60. Ze zijn dus jonger dan voorheen, maar ze zijn net zo ziek."