Meer private lease dan ooit, maar kwetsbaren lopen risico

Niet goed lezen wat er in het contract staat, het overkwam ook kok Donovan Kraag. Hij leaset een auto en kwam in de problemen na het wegvallen van inkomsten:

Joost Keet is een enthousiaste leaser. Hij heeft zijn bakfiets, droger, iPad, camera en computer geleased. "Ik heb nu altijd het nieuwste model en altijd een goed werkend apparaat." Hij is zich bewust van de hogere kosten dan wanneer hij de producten zelf zou kopen. "Ik betaal ook voor de service, die vind ik fijn. En als ik de bakfiets niet meer nodig heb, lever ik hem in."

Ook is de keus aan leaseproducten fors uitgebreid: van een wasmachine tot een bakfiets en zelfs een paard. Gemiddeld gaat het om ruim tien abonnementen per consument. Daaronder vallen ook een Netflix-, Spotify- en een telefoonabonnement.

Vanwege strenge regelgeving is het voor consumenten moeilijker om leningen af te sluiten voor bijvoorbeeld een wasmachine. Er zijn sindsdien dan ook een stuk minder aanbieders die consumentenleningen aanbieden. Het aantal aanbieders waar mensen producten kunnen leasen is daarentegen fors toegenomen.

Juist kwetsbaren lopen gevaar in de schulden te belanden door het gebrek aan regels rondom private lease. Vooraf wordt zelden gekeken of de koper van een private lease-product financieel stabiel genoeg is om een contract van meerdere jaren af te sluiten. Niet alleen consumenten, maar ook ZZP'ers als kok Donovan kunnen daardoor in de problemen raken.

"Aanbieders van private lease-producten moeten kunnen controleren of klanten de maandelijkse kosten kunnen betalen. En dat gebeurt nu nauwelijks", zegt Bakker. De manier waarop aanbieders de financiële draagkracht van consumenten toetsen, verschilt nu nog enorm.

Het ministerie van Financiën doet onderzoek naar de markt van private lease. Het onderzoek maakt deel uit van een groter plan om de financiële weerbaarheid van consumenten te verbeteren. De resultaten worden nog dit voorjaar verwacht.