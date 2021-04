Kwetsbaren dupe van vaccin-voorrang artsen: reacties en verantwoording

Nieuwsuur volgt al sinds het begin van de coronacrisis de ontwikkeling van vaccins, de voorbereiding voor de vaccinatiecampagne en alle ontwikkelingen daarbij. Voor deze reconstructie spraken we met tientallen betrokkenen en kregen we honderden interne documenten in ons bezit. Door middel van deze documenten (verslagen van vergaderingen en overleggen, notulen van bijeenkomsten, e-mails en notities van het ministerie van Volksgezondheid, RIVM en zorgorganisaties) en alle gesprekken waren we in staat om een beeld te vormen van de voorbereiding en uitvoering van de vaccinatiecampagne .

Ministerie van Volksgezondheid:

Wat betreft de vaccinatiecampagne: zoals ook aangegeven in de Kamerbrief van 4 januari 2021 is al voor de zomer van 2020 samen met het RIVM een start gemaakt met de voorbereidingen voor de uitvoering van de vaccinatiecampagne. Zo is een verkenning uitgevoerd naar de opzet en organisatie van de campagne samen met de relevante uitvoeringspartijen.

Wat betreft veranderende omstandigheden, zoals welk vaccin eerst komt, een plots tekort aan Moderna, wat dan te doen, oefenen met distributie in relatie tot verschillende eisen van de vaccins, het opkomen va een besmettelijker VK-variant (maar ook recent de bijwerkingen met AstraZeneca): veranderende omstandigheden zijn eigen aan een crisis. In brieven aan de Tweede Kamer en in plenair debat heeft de minister van VWS eerder aangegeven dat we achteraf bezien meer wendbaar hadden willen zijn snel genoeg op veranderingen te anticiperen. Zo hadden de GGD'en eerder gevraagd kunnen worden hun systemen in gereedheid te brengen.

De vaccinatiestrategie is na advies van gebruikelijke experts zoals de Gezondsheidsraad en OMT en besluit kabinet- overigens gebleven zoals hij was (we zitten middenin gevaarlijke pandemie, we proberen zoveel mogelijke ziekte en sterfte te voorkomen, er is helaas nog steeds schaarste aan vaccins soms ook plotseling -, we vaccineren de meest kwetsbaren eerst, ook zorgmedewerkers in de directe Covidzorg kwamen daar oa bij). Met name de logistieke vereisten van de verschillende vaccins, de wet- en regelgeving en soms heel strikte productvereisten (oa temperatuur) voor geneesmiddelen, aan verpakkingen, vervoer en het bewaren, maken dat het soms ingewikkeld was om vaccins snel op de goede plek te krijgen. Dat kan inderdaad soms geleid hebben tot onduidelijkheid en verwarring maar dat is eigen aan een crisis, hoe hard we ons ook inzetten het helder en continu logisch te doen: we zijn afhankelijk van leveringen, logistiek, vereisten etc.

Zoals ook in de Kamerbrief van 2 februari jl. staat, is het door de verscheidenheid aan woonsituaties in sommige gevallen moeilijk (geweest) een scheidslijn aan te houden welke cliënten onder welk deel van de vaccinatieoperatie vallen. Dat de coronacrisis met name in de verpleeghuizen en andere instellingen ongenadig toegeslagen heeft is ongelofelijk verdrietig.We hebben samen met de uitvoerende partijen alles op alles gezet om toch zo snel mogelijk deze kwetsbare groepen te vaccineren. Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat inmiddels bijna alle verpleeghuisbewoners een eerste vaccinatie hebben gehad, en dat de meeste bewoners ook de tweede vaccinatie hebben ook ontvangen. Natuurlijk zijn er altijd situaties waarin mensen door omstandigheden als ziekte niet gevaccineerd kunnen worden op dat moment. Daarom hebben eind maart de verpleeghuisbewoners die in de eerste ronde niet aan bod zijn gekomen, bijvoorbeeld door ziekte, alsnog een vaccinatie aangeboden gekregen. Op 29 maart is daar zogenoemde veegronde gestart in de instellingen, waarbij zo'n 20.000 vaccins zijn besteld. Voor kleinschalige instellingen waar eind januari daarmee is gestart, geldt dat ook nog een veegronde is gepland (eerste en tweede prik), die naar verwachting deze maand wordt afgerond.

Met dank aan oa GGD's, huisartsenposten, (ziekenhuis)apothekers hebben we uiteindelijk op een zo goed mogelijke manier vorm kunnen geven aan zo snel mogelijk prikken. Elke prik in een arm is er één, er zijn nu ruim 3 miljoen gezet en we willen zo snel mogelijk meer tempo. Dit kwartaal komen er bijna 17 miljoen vaccins naar Nederland, waaronder 3 miljoen Janssen waar 1 prik van nodig is. Het aantal vaccins is helaas nog steeds de beperkende factor. Dit geldt in de hele EU.