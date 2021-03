De uitzending van 28 maart

Gestrand schip Suezkanaal: hoe verder? Twee extra sleepboten gaan vandaag helpen het gestrande vrachtschip in het Suezkanaal vlot te trekken. Lukt het het Nederlandse bedrijf Boskalis om het 400 meter langer containerschip los te trekken en de belangrijkste handelsroute ter wereld weer te openen? We blikken vooruit wat er straks allemaal moet gebeuren als het schip loskomt. Huiseconoom Mathijs Bouman schuift aan om te bespreken hoeveel impact dit heeft op de wereldeconomie en wat we van de situatie kunnen leren.

Wat is het geheim van de Chileense vaccinatiestrategie? Latijns-Amerika was maandenlang het 'epicentrum' van de corona-pandemie. Pogingen om het virus met vaccineren af te remmen, lopen behoorlijk stroef. Behalve in Chili. Daar zijn per 100 Chilenen, 50 prikken gezet. We zoeken uit hoe het kan dat het daar wel lukt.