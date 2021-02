Corona-uitbraak onder kleuters: 'Sneltesten en vaccineren nu echt snel nodig'

Een corona-uitbraak onder de jongste kinderen op een Amsterdamse basisschool, vorige week, leidt tot zorgen onder schoolleiders en leraren. "Het sneltesten en vaccineren mag allemaal wel wat vlotter", vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb). "Gas erop, zodat we les kunnen blijven geven."

Vanaf maandag zijn alle basisscholen weer volledig open. Het OMT vindt dat verantwoord, maar op basisschool Oostelijke Eilanden in Amsterdam raakten vorige week in vier van de zes kleuterklassen kinderen én leraren besmet. In één klas bleek de helft van de leerlingen positief.

Op 12 procent van de scholen werden halverwege februari één of meerdere klassen naar huis gestuurd. Het gaat om circa 0,2 klas per school, dat is ongeveer één klas per vijf scholen. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). Gemiddeld zitten zo'n zes leerlingen per school in quarantaine.

Turbulente vraagstukken

AVS-voorzitter Petra van Haren: "Het is het eerste incident dat er in een kleuterklas zoveel kinderen positief getest zijn, het heeft ook te maken met de Britse variant, dat is nog niet eerder voorgekomen. Als dit zo verder gaat, hebben we een vraagstuk waar we nog niet eerder mee moesten dealen. We kijken vooruit naar in elk geval een half jaar met turbulente vraagstukken, en misschien nog langer."

De schoolleiders vrezen grote gevolgen voor het onderwijs, als er niet snel iets verandert. "We hebben een jaar achter de rug waarin niets normaal was, en met de Britse variant, het testbeleid dat niet op orde is, en het onderwijs dat nog geen plek heeft in de vaccinatiestrategie, zijn we er nog niet doorheen", zegt Van Haren.

Pilots

Komende week starten op vijf basisscholen pilots met sneltesten voor onderwijspersoneel. Deze testen worden preventief ingezet, dus zonder dat er een besmetting bekend is. De bedoeling is om bij succesvolle pilots binnen drie maanden sneltesten in te zetten voor al het onderwijspersoneel in het basisonderwijs, bevestigt het ministerie vandaag.

De onderwijsbond doet een oproep. "Wij varen op de experts, maar onderwijspersoneel verdient een plek in de vaccinatiestrategie en er moet op serieuze wijze haast worden gemaakt met de beschikbaarheid van sneltests. Het voorval in Amsterdam onderstreept wat we al weken roepen", zegt Tamar van Gelder van AOb. "Ook kleine kinderen bij elke snottebel testen."