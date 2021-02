Evenementenorganisator Mojo wil duidelijkheid: 'Vooruitkijken blijkt vaak moeilijk'

Veel sectoren worden hard getroffen door de coronacrisis. In een serie spreekt Nieuwsuur met ceo's van een aantal grote bedrijven. Eerder kwamen Just Eat Takeaway, Van der Valk, Bavaria en de NS aan bod. Vandaag: evenementenorganisator Mojo.

Pinkpop, North Sea Jazz en Lowlands: het zijn slechts drie van de vele festivals en concerten die evenementenorganisator Mojo vorig jaar moest afblazen. En ook dit jaar is het nog zeer onzeker of ze wél door kunnen gaan.

Mojo-ceo Ruben Brouwer spreekt van "het meest bizarre jaar" in de geschiedenis van het bedrijf. De coronacrisis heeft dramatische gevolgen voor Mojo. "We hebben helaas moeten reorganiseren. We moesten ons wel aanpassen aan een periode met weinig inkomsten." 50 van de 135 werknemers verloren hun baan.

Maandenlang geen uitzicht hebben op een evenement. Ook bij Ide Koffeman, de directeur van festival Down The Rabbit Hole, begint het flink te knagen. "Het is vreemd en lastig om met je team doelen te stellen, afspraken te maken en voorbereidingen te treffen. Terwijl je niet weet of het zin heeft." Zijn alle voorbereidingen ook dit jaar voor niets geweest? "Zoals de vlag er op dit moment bijhangt, vind ik het heel lastig om het positief in te zien."

"Vooruitkijken blijkt vaak heel moeilijk"

Ondertussen maakt Mojo grote kosten bij de voorbereiding van hun festivals. Brouwer hoopt dat het garantiefonds dat het kabinet vorige maand presenteerde, uitkomst biedt. "Het idee is, dat als evenementen vanwege de pandemie niet doorgaan, de overheid de gemaakte kosten betaalt. Eerder kon je je daarvoor verzekeren, maar nu niet meer."

Maar ook al is er straks een fonds, bij Brouwer gaat de vlag nog niet uit. "Lang vooruitkijken blijkt vaak heel moeilijk te zijn voor de overheid. Daar kijken wij weleens van op. Als festivalorganisatoren zijn wij wél gewend om ver vooruit te plannen."

Ook wordt volgens Brouwer - na het nemen van landelijke beslissingen - nog te weinig de vertaalslag gemaakt naar de veiligheidsregio's en gemeenten. "Als je bij een gemeente een vergunning aanvraagt, zeggen ze: we weten niet wat we ermee moeten, dus dien hem maar niet in."

"Het is net een sciencefictionfilm"

Ook bij de Amsterdamse Ziggo Dome, net als Mojo onderdeel van het Amerikaanse entertainmentconcern Live Nation, vallen zware klappen. Directeur Danny Damman: "We hadden eerst 34 mensen in dienst en nu nog maar zestien."

De grootste concertzaal van Nederland, met een capaciteit van 17.000 bezoekers, staat sinds een jaar nagenoeg leeg. Het emotioneert Damman: