'Pre-corona gedrag' bij eerste proefevenement, in maart volgen festivals

Wat als de proeven succesvol zijn? Staan we dan in de zomer weer te dansen op een festivalterrein? Pieter Lubberts van Fieldlab verwacht niet dat de evenementenbranche binnen nu en een paar maanden "alles weer heeft opgetuigd", maar hoopt wel dat er in de zomer weer een en ander kan met festivals.

"We zitten nu nog in een te hoog besmettingsrisico in Nederland, maar we zijn ons aan het voorbereiden op het moment dat de besmettingen weer naar beneden gaan."

Grote verschillen per evenementtype

OMT-lid Voss denkt dat bepaalde type evenementen relatief snel weer moeten kunnen, zoals bezoekjes aan het theater of de bioscoop. "Alles loslaten lijkt mij op dit moment nog niet mogelijk. Maar we hopen straks wel op basis van de onderzoeksgegevens te kunnen inschatten wat de risico's zijn per eventtype. Zodat we een voorstel kunnen maken over hoe we dat evenement veilig kunnen organiseren."

Wanneer dat is, durft hij niet te zeggen. "Ik denk echt dat er grote verschillen zullen zijn per type evenement. Om 100 procent terug te kunnen naar de situatie voor corona moeten we echt veel verder zijn, dan moet iedereen gevaccineerd zijn of op een andere manier immuun. Maar bepaalde events organiseren die ook lonend zijn voor de branche, dat hopen we wel binnen een paar maanden te kunnen realiseren."

'Heel snel'

Demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken, die de bezoekers van de proef in Utrecht vandaag toesprak, zegt dat alle bevindingen straks worden aangeboden aan het kabinet. "En als die succesvol zijn, dan vind ik dat we echt heel snel moeten kijken onder welke voorwaarden straks weer meer kan."

Wanneer we weer naar grote evenementen kunnen gaan, blijft dus onduidelijk. De meeste event-organisatoren die vandaag in Utrecht waren, hopen op september. Staatssecretaris Keijzer zei er vandaag over: "Misschien dat ze in de zomer in een kleinere gereguleerde setting kunnen doorgaan. Maar dat is speculatie, dus daarom testen we nu."