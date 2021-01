Binnenkort proeven met voetbalwedstrijden en festivals met publiek

Bij wijze van proef worden vanaf half februari verschillende evenementen met publiek georganiseerd. De eerste is een zakelijk congres in het Beatrix Theater in Utrecht. Daar mogen 500 mensen komen die allemaal vooraf getest worden op corona. De tweede proef is in datzelfde theater: Guido Weijers treedt dan op voor drie groepen van 250, 200 en 50 mensen.

Daarop volgen twee voetbalwedstrijden. Bij het eerste duel, op 20 februari tussen NEC en De Graafschap in Nijmegen, mogen 1500 mensen aanwezig zijn, in zes groepen van 250 mensen. Op 28 februari speelt Almere City thuis tegen Cambuur en ook daar worden 1500 mensen toegelaten, in drie 'bubbels' van 200, 600 en 700 fans.

Voor- en achteraf testen

Aan de lijst van experimenten zijn ook twee muziek-events in de Ziggo Dome en twee buitenfestivals in Biddinghuizen toegevoegd. Fieldlab Evenementen, de organisatie die de hele evenementensector vertegenwoordigt, heeft toestemming van vier ministeries om al die proeven te doen.

Van deze evenementen, waaraan Mojo en ID&T medewerking verlenen, worden op korte termijn de data bekendgemaakt.

"In de Ziggodome en op het outdoorterrein in Biddinghuizen wordt het gedrag van honderden mensen bekeken, hoeveel er precies aan mee kunnen doen is nog niet bekend", zegt woordvoerder Tim Boersma van Fieldlab. "Voor bezoekers van deze festivals en concerten geldt de voorwaarde dat ze vooraf een negatieve PCR-test moeten overleggen, die maximaal 48 uur voor het evenement is afgenomen. Vijf dagen na het evenement moeten ze zich opnieuw laten testen. De testen zijn gratis omdat ze meedoen aan een proef."

Uitstel door Britse variant

In november kreeg Fieldlab al toestemming voor een aantal experimenten, maar de Britse variant van het coronavirus gooide toen roet in het eten. Daardoor werden de evenementen die aanvankelijk voor half januari gepland stonden. uitgesteld naar medio februari en later.

Sinds de eerste lockdown in maart vorig jaar ligt de hele evenementenbranche stil. "We willen met deze proeven onderzoeken of we de huidige maatregelen, zoals de anderhalve meter, kunnen vervangen en toch veilige en verantwoorde evenementen kunnen organiseren. De bedoeling is om met de proeven inzicht krijgen in de besmettingsrisico's", aldus Pieter Lubberts van Fieldlab.

Voor het onderzoek wordt gekeken naar het contact tussen de bezoekers en het groepsgedrag. Het onderzoek staat onder leiding van het RadboudUMC. Doel is om te kijken of mensen in de toekomst op een veilige manier samen kunnen komen.

Proeven in het buitenland

In het Duitse Leipzig werd vorig jaar augustus een concert met duizenden mensen gehouden, waarbij een medische universiteit het gedrag van bezoekers in kaart bracht. Ook daar werden verschillende scenario's getest: van een concert tot een festival met strenge coronamaatregelen. Uit dat onderzoek bleek dat grote concerten tijdens een pandemie veilig kunnen doorgaan, mits er voldoende maatregelen zijn getroffen.

En ook in Barcelona werd een dergelijke test met ruim duizend bezoekers uitgevoerd. Daar raakte niemand besmet.