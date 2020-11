Veilige evenementen: zo wordt een concert of congres coronaproof

Fieldlab Evenementen, een initiatief van de evenementensector, gaat de pilots organiseren onder de noemer Back to Live. Aan het bezoek van zo'n proefevenement zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Zo moeten bezoekers een bewijs van een negatieve coronatest kunnen tonen. Ook moeten ze een gezondheidsverklaring invullen, binnen 24 uur voor het evenement en zijn ze verplicht om op verzoek mee te werken aan een temperatuurmeting of een sneltest bij entree.

Tenslotte zijn alle bezoekers verplicht om na een bezoek aan een evenement het contact met kwetsbare groepen twee weken te mijden.

Pilots in Ziggo Dome en Beatrix Theater

In concerthal Ziggo Dome staan twee van dit soort proeven in de steigers, georganiseerd door Mojo en ID&T. "We werken samen met de organisatoren aan een veilig popconcert en dance-event. Met, zoals het er nu naar uitziet, 1300 mensen", aldus Tim Boersma van Fieldlab.

Om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen, werken de organisatoren met vijf verschillende 'bubbels'. Boersma: "Dat wil zeggen dat bezoekers worden verdeeld in vijf groepen, die niet met elkaar in aanraking komen. Zo hebben ze allemaal een eigen bar en een eigen toiletgroep."

Ook zal het gedrag getest worden. "Zo vragen we aan de ene bubbel om een mondkapje te dragen en aan de andere niet. Op die manier willen we het gedrag in kaart brengen, maar ook ervaringen van mensen testen."

Naast de concerten, zijn er plannen om in het Beatrix Theater in Utrecht een theatervoorstelling te organiseren voor 250 mensen. En om de hoek, in Jaarbeurs Utrecht, zal met een zakelijk congres worden geëxperimenteerd.

Groen licht voor voetbal

Ook voetbalsupporters krijgen weer een beetje perspectief. Samen met de KNVB en eerstedivisieclubs Almere City en NEC Nijmegen wordt op termijn onderzoek gedaan tijdens reguliere competitiewedstrijden. Het gaat dus om het draaien van proeven, waarbij voetbalfans binnen anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.

Maar voor al deze experimenten geldt: eerst moet het aantal besmettingen omlaag. Anders gaat de staatssecretaris alsnog niet akkoord met de pilots.

Perspectief

De evenementenbranche zegt hard te hebben gewerkt aan de plannen, in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO en de TU Delft. "Natuurlijk hadden wij het liefst morgen gestart met deze pilot events, maar we zien ook wat er aan de hand is", reageert manager programmateam Pieter Lubberts van Fieldlab na het gesprek met de staatssecretaris.

Volgens de branche zijn de proeven niet alleen van belang voor bezoekers, maar ook voor de sector om het hoofd boven water te houden. De evenementenbranche is naar eigen zeggen onder normale omstandigheden goed voor een omzet van 7,4 miljard. Bovendien, als perspectief uitblijft, staan ruim honderdduizend banen op de tocht.

Experimenten in het buitenland

De vraag of grote concerten onder voorwaarden veilig kunnen doorgaan leeft ook in andere landen. In het Duitse Leipzig werd in augustus een concert met duizenden mensen georganiseerd, waarbij een medische universiteit het gedrag en de bewegingen van bezoekers in kaart bracht. Ook daar werden verschillende scenario's getest: van een gewoon concert tot een evenement met strenge coronamaatregelen.

Correspondent Wouter Zwart bezocht in augustus het concertexperiment: