'Er moet een kabinet komen dat de zorg op een voetstuk zet'

Wat verwachten Nederlanders straks van de nieuwe regering? In de weken voor de Tweede Kamerverkiezingen trekt Nieuwsuur in de serie 'Buiten het Binnenhof' door Nederland om met mensen over politieke thema's te praten. Want de politiek wordt in Den Haag gemaakt, maar de gevolgen zie je in het land.

De coronacrisis heeft het vergrootglas gelegd op hét structurele probleem van de zorgsector: het personeelstekort. Dat is niet vanzelf ontstaan, maar mede het gevolg van politieke besluiten in het verleden.

Door bezuinigingen zijn tienduizenden zorgbanen verdwenen, die nu hard nodig zijn. Bijvoorbeeld in de ouderenzorg. Maaike Munneke is ouderverzorgende en ondervindt de problemen aan den lijve. "Er vallen nu ook veel mensen uit, door zieke en burn-outs. Er is geen vervanging te vinden. We doen het met mensen minder op de afdeling. Je bent blij dat je alleen het hoognodige aan zorg kunt geven."

Veel druk

Roeland Lenten is wijkverpleegkundige. Hij komt op zijn ronde door de wijk veel eenzaamheid tegen. "Voor sommigen ben je het enige aanspreekpunt gedurende de gehele dag. Mensen hebben echt behoefte aan een praatje. Dan is het pijnlijk dat je alweer weg moet."

In de ouderenzorg zijn 56.000 banen geschrapt. In verpleeghuizen is alleen nog plaats voor de zwaarste gevallen. Veel ouderen wonen daarom nog op zichzelf. "Dat geeft heel veel druk op de mantelzorgers", zegt Maaike. "Er is gewoon te weinig personeel."

"We zijn met de bezuinigingen een weg ingeslagen waardoor we nu op de blaren zitten. Een nieuwe coalitie moet dit probleem echt aanpakken en de zorg op een voetstuk zetten", vindt wijkverpleegkundige Roeland Lenten: