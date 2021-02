Onderzoek Israël: geen coronadoden na tweede prik

Volgens Ido Hadari, vaccinatie-expert bij zorgverzekeraar Maccabi is het vaccineren een succes. "Als we de ingeënte groep vergelijken met mensen van dezelfde leeftijd die niet zijn gevaccineerd, zien we een overduidelijk verschil. De werking van het Pfizervaccin ligt op ongeveer 93 procent."

Van de 523.000 personen die via de ziektekostenverzekeraar twee keer een prik kregen, is nog 0,1 procent besmet geraakt. Van de groep die toch nog besmet raakte, moesten vijftien personen naar het ziekenhuis. Vier daarvan kregen ondanks de vaccinatie ernstige ziekteverschijnselen. De cijfers van Maccabi zijn vergelijkbaar met de data van een andere zorgverzekeraar, Clalit.

De eerste grootschalige onderzoeken in Israël tonen aan dat het Pfizervaccin inderdaad een hele goede bescherming biedt tegen het coronavirus. Zo'n drie weken na de tweede prik is van de ruim 500.000 personen uit een onderzoek van de Israëlische zorgverzekeraar Maccabi niemand meer overleden aan corona.

De kans dat je na een tweede dosis vaccin toch corona krijgt is klein, maar niet nul. In Israël, waar het grootste deel van de bevolking is gevaccineerd, zijn de eerste signalen positief en lijken gevaccineerden niet of nauwelijks anderen te besmetten.

Volgens Hadari is ook het verschil tussen één prik en twee prikken opvallend. "We zien al effect na de eerste prik, zeker bij tieners, maar het effect is op zijn sterkst twintig dagen na de tweede prik."

Wat nog niet afdoende is onderzocht is hoe besmettelijk mensen zijn die na vaccinatie alsnog geïnfecteerd raken. Volgens Uri Shalit, data-onderzoeker van de Technische Universiteit in Haifa, zijn de eerste tekenen positief. "Het lijkt erop dat ze ook minder besmettelijk zijn dan mensen die niet zijn gevaccineerd. Dat geeft eigenlijk hetzelfde beeld als bij mensen die niet erg ziek worden."

Twee keer geprikt

In Nederland zijn er intussen een paar corona-uitbraken in verpleeginstellingen, waar kwetsbare ouderen al één keer zijn gevaccineerd. In het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort is een uitbraak gaande. Twee mensen zijn overleden. Maar ook in een deel van het Amsterdamse Leo Polakhuis en bij woonzorgcentrum De Zonnehof in het Groningse Haren is sprake van een corona-uitbraak. In Haren zijn dertig personeelsleden en de helft van de 54 bewoners alsnog besmet geraakt, na de eerste vaccinatie.

Het Verenigd Koninkrijk begon al op 6 december met grootschalig vaccineren. Maar omdat ze daar twaalf weken aanhouden tussen de eerste en de tweede prik, zijn er nog maar 500.000 van de 15 miljoen gevaccineerden twee keer geprikt. Pas sinds januari wordt er ook met AstraZeneca gevaccineerd en een tussenpose van zo'n 12 weken aangehouden voor zowel Pfizer- als het AstraZenecavaccin.

Wel is in het VK al enig effect zien van het Pfizervaccin na de eerste prik. Tim Spector, epidemoloog aan King's College in Londen ontwikkelde een app die de besmettingscijfers van ingeënte personen bijhoudt. "De eerste cijfers laten zien dat er direct na de eerste prik nog nauwelijks bescherming is, maar na twee weken is dat 46 procent en dat wordt zo'n 67 procent na 3 tot 6 weken."