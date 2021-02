Corona-uitbraak Amersfoort: 'Hier zijn geen studies naar gedaan' 

Volgens Bongers zijn mensen er nogal wisselend aan toe. "Niet iedereen is ziek of heeft symptomen, een gedeelte heeft milde klachten, anderen zijn ernstig ziek en twee mensen zijn dus overleden."

Als iemand besmet is met het coronavirus wordt aangeraden om niet te vaccineren tot vier weken nadat de symptomen zijn begonnen, maar dat is bij de bewoners lastig te achterhalen. "In dit verpleegtehuis wonen met name mensen met dementie, daarvan is bekend dat het moeilijk is om symptomen te achterhalen", zegt Bongers. "En dan heb je ook te maken met incubatietijd, een aantal dagen tussen besmetting en symptomen."

Bongers houdt zich in principe aan de landelijke planning voor vaccinaties. De vaccins voor de tweede ronde zijn ook al besteld, weet ze . "Maar nu hebben we te maken met een uitbraak, waardoor we met de specialisten ouderengeneeskunde goed moeten bezien wie er gevaccineerd kan worden en wie voorlopig nog niet."