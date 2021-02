Kabinet wil groenste ooit zijn, maar eco-stemmer ziet vooral onwil

Wat verwachten Nederlanders straks van de nieuwe regering? In de weken voor de Tweede Kamerverkiezingen trekt Nieuwsuur in de serie 'Buiten het Binnenhof' door Nederland om met mensen over politieke thema's te praten. Want de politiek wordt in Den Haag gemaakt, maar de gevolgen zie je in het land.

Het kabinet-Rutte had de ambitie het groenste kabinet ooit te worden. Maar in de Urgenda-zaak werd het door de rechter op de vingers getikt: de overheid moet meer maatregelen nemen om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.

Dus sluiten kolencentrales nu versneld en verrijzen overal windmolens en zonneparken. Is het voldoende om de dreigende klimaatcrisis te keren? Bewoners van de ecologische woongemeenschap Iewan bij Nijmegen zijn sceptisch. "Continue moet de rechter erbij komen om dit kabinet aan z'n eigen afspraken te houden. Dan zie je al hoeveel onwil er is", zegt bewoner Arne Broekhoven.

Het complex waarin Broekhoven woont is een strogebouw. De houten muren zijn door vrijwilligers gevuld met strobalen. "Stro is een heel mooi natuurlijk materiaal, de balen komen zo van het land, het is restmateriaal. Het is ook heel mooie CO2-opslag."

Mare Nynke Zijlstra is mede-initiatiefnemer van het project. "Het kan dus wél om ecologisch te bouwen binnen de sociale huursector."

Ze hoopt dat meer mensen kleiner en duurzamer gaan wonen en minder consumeren. "Er is een omslag nodig in de manier van samenleven. Dat is haalbaar. Een jaar geleden hadden we niet gedacht dat de huidige coronamatregelen ooit haalbaar zouden zijn. Als besloten is dat er een crisis is, zijn er ineens heel andere dingen mogelijk."

Daarvoor hebben politici wel een duidelijke toekomstvisie nodig. Iets waar het volgens Broekhoven en Zijlstra bij het kabinet aan ontbreekt. Maar ook bij de grotere linkse partijen zien ze te weinig ambitie: