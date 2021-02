Meer ouderen eenzaam, waar zijn de vrijwilligers nu?

In de Rotterdamse wijk Hillesluis is het verschil tussen de eerste en de tweede lockdown groot. De saamhorigheid ontbreekt, ziet de bekende buurtbewoner Cor de Geus. "Een begrafenissfeer, gewoon dood."

Meer 75-plussers voelen zich eenzaam, blijkt uit onderzoek van NLvoorelkaar. Tijdens de vorige lockdown was dat ongeveer de helft van de ondervraagden, nu 62 procent. Ook het aantal mensen dat zegt hulp nodig te hebben is met 31 procent gestegen.

Er is fors minder animo voor vrijwilligerswerk dan tijdens de eerste lockdown. Het aantal aanmeldingen bij NLvoorelkaar, de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland, is met 81 procent gedaald. Veel initiatieven zijn inmiddels gestopt. En dat terwijl hulp nu nog harder nodig is dan tijdens de eerste lockdown.

Ook Sana el Fizazi, stadsmarinier in de wijk, maakt zich zorgen. Wijkagenten, bezorgde moeders en anderen met problemen, kloppen bij haar aan. "De tweede lockdown drukt heel erg op de wijk. Mensen zitten met steeds meer vragen en problemen. Sommigen zitten met schulden, contracten worden niet verlengd of ze staan voor grote uitdagingen met thuisonderwijs", zegt ze.

"In april was het sentiment: 'Wat kunnen we doen?'. Maar nu is het 'Hoe lang moeten we nog, en hoe lang gaan we dit nog kunnen dragen'?"

'Jongeren hebben het moeilijk'

Jongerenorganisatie Triple Threat bracht vorig jaar in Haarlem de boodschappen rond bij ouderen, maar daar zijn ze inmiddels mee gestopt. "Toen de online lessen weer begonnen, merkten we dat er al snel weer veel van de jongeren werd gevraagd", vertelt jongerenwerker Philip Schemmekes.

"De eerste weken hebben we vooral aan de ouderen gedacht, omdat zij toen in een sociaal isolement zaten. Maar we merken dat vooral de jongeren het inmiddels heel moeilijk hebben. Zij hebben onze aandacht nu harder nodig dan ooit."

Van vrijwillig naar betaald

Sommige mensen die tijdens de eerste lockdown nog vrijwiligerswerk deden, doen datzelfde werk nu betaald. Dat geldt bijvoorbeeld voor Heleen van Doremalen, cabaretier bij Bakkie Troost. In april trok zij met een riksja door de wijken van Breda met een theatraal programma, om wat afleiding te brengen.

Inmiddels hebben zij een subsidie gekregen om verbindende activiteiten voor de Bredanaars te organiseren. "Wij waren werkloos sinds de lockdown, dus wij moeten ook weer manieren verzinnen om geld te verdienen", vertelt Van Doremalen. "We zijn creatief aan het ondernemen, zullen we maar zeggen."