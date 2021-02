FNV vindt ‘onderbetaling’ medewerkers coronacallcenters 'oneerlijk en gênant'

Met de aanbesteding voor de vaccinatielijn is zo'n 156 miljoen euro gemoeid. Eerder gingen GGD en VWS voor 30 miljoen in zee met Teleperformance voor de coronatestlijn.

Medewerkers bij Teleperformance verdienen minder dan medewerkers die in dienst zijn bij de GGD's zelf. "Dat is oneerlijk, gênant en onbeschoft", vindt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. "Het ministerie besteedt de opdracht uit aan de goedkoopste. Er is totaal niet omgekeken naar de arbeidsvoorwaarden van medewerkers." Volgens de FNV lopen de callcentermedewerkers op jaarbasis zo'n 7400 euro mis ten opzichte van hun collega's in dienst bij GGD's.

Vakbond FNV is boos dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de GGD een grote aanbesteding gunt aan callcenterbedrijf Teleperformance. Dat bedrijf is door de GGD ingehuurd om vaccinatie-afspraken in te plannen.

Zelfs over even naar de wc gaan, wordt moeilijk gedaan.

Dertiger Mike is al sinds het begin werkzaam bij de coronatestlijn. Hij vindt dat de werkomstandigheden beter kunnen. "Wanneer er problemen zijn waar je zelf niks aan kunt doen, systeemproblemen bijvoorbeeld, is het altijd even afwachten of je die tijd krijgt doorbetaald. Zelfs over zogenaamde 'personal time' nemen, bijvoorbeeld om even naar de wc te gaan, wordt moeilijk gedaan."

Ook vindt de FNV het dubieus dat het ministerie in zee gaat met een bedrijf waar werknemers geen pensioen opbouwen. In het pensioenakkoord sprak het kabinet de ambitie uit om het aantal mensen zonder pensioen terug te dringen. "Dat de overheid nu zelf bijdraagt aan het vergroten van deze groep, is onacceptabel", aldus Elzinga.

De vakbond stemde in 2020 zelf in met de nieuwe callcenter-cao, waarin geen pensioen is opgenomen voor callcentermedewerkers. Volgens de FNV hadden callcentermedewerkers al jaren last van slechte arbeidsvoorwaarden en betekende de nieuwe CAO een kleine verbetering. In de nieuwe CAO is wel afgesproken dat dit jaar onderzoek wordt gedaan naar een pensioenregeling.

'Niet mengen in arbeidsafspraken'

Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) is kritisch op de aanbesteding aan Teleperformance. "Het loon van de medewerkers is nu veel te laag, ze bouwen geen pensioen op en krijgen niet betaald bij een systeemstoring. Bespottelijk. Juist de overheid moet het goede voorbeeld geven." De VVD is het daarmee oneens. "Dit is iets tussen werkgever en werknemer", aldus woordvoerder Arjen Zegers. "Hier mengen we ons niet in."