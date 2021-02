De uitzending van 1 februari

In de al meer dan tien jaar slepende zaak van piloot Julio Poch komen vandaag, als het goed is, eindelijk alle feiten op tafel. Een onderzoekscommissie, bestaande uit de voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad Ad Machielse en de oud-rechter van het Europees Hof Egbert Myjer, kreeg toegang tot alle informatie die de Tweede Kamer al jaren niet krijgt. De commissie presenteert vandaag haar bevindingen.

Leger grijpt opnieuw de macht in Myanmar

Het leger in Myanmar heeft een staatsgreep gepleegd en regeringsleider Aung San Suu Kyi gearresteerd. De militaire opperbevelhebber generaal Min Aung Hlaing neemt voor een periode van een jaar de macht over, zeiden de coupplegers in een tv-uitzending. Behalve de 75-jarige winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede zijn ook andere kabinetsleden en prominente partijleden opgepakt. Het leger zegt dit te hebben gedaan omdat er verkiezingsfraude is gepleegd.