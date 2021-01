'Maak snel vaccinvoorraad op, de mutaties zitten ons op de hielen'

"Als er een variant opduikt waar het vaccin minder goed tegen werkt, is het nog niet eens zo dat het helemáál niet meer werkt", zegt Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland. "Mocht het vaccin echt veel minder goed werken, hebben we zo'n zes weken om het aan te passen."

Af en toe is er ook goed nieuws te melden over vaccins. Het Pfizer-vaccin dat we nu massaal inzetten, is ook werkzaam tegen de Britse en - zoals vandaag bekend werd - de Zuid-Afrikaanse variant. Maar dat wil niet zeggen dat de middelen werkzaam zullen blijven tegen alle varianten die ons de komende maanden kunnen verrassen.

Een coronavirus dringt met zijn eiwit-uitsteeksels onze cellen binnen om daar de boel over te nemen. De meeste bestaande vaccins zorgen ervoor dat je immuunsysteem die uitsteeksels herkent. Als het virus in de loop van de tijd verandert - muteert - gebeurt dat vooral in die spikes. Het virus probeert zo makkelijker ons immuunsysteem te omzeilen. Snijder: "Het virus maakt continue kopieerfoutjes als het zichzelf vermenigvuldigt. Een virus met een voordeeltje zal boven komen drijven en de populatie overnemen."

Ook het Moderna-vaccin, dat dezelfde techniek gebruikt als Pfizer, lijkt werkzaam te zijn tegen de nu bekende variaties. De verwachting is dat dat bij AstraZeneca en de rest ook zo zal zijn.

Het is heel waarschijnlijk dat er nieuwe varianten gaan opduiken, zegt viroloog Eric Snijder. "Ik denk dat het aantal mutaties dit jaar nog sterk oploopt en dat we pas aan het begin staan van wat er kan gebeuren."

Het risico bestaat dat een toekomstige variant zodanig gemuteerd is, dat vaccins niet goed genoeg meer werken, of dat mensen die al besmet zijn geweest opnieuw ziek worden. Snijder: "Er zijn verhalen uit steden in Brazilië waar een groot deel van de bevolking het virus al gehad heeft, en waar toch nieuwe infecties opduiken. Daarom zijn er zorgen dat de inmiddels opgewekte immuniteit niet volledig beschermt tegen de nieuwe variant."

'Laat niks in diepvries'

De samenstelling van vaccins aanpassen als het niet effectief genoeg meer is, kan relatief snel. Maar nieuwe doses produceren en leveren, kost zeker een aantal weken.

Het is daarom belangrijk dat de vaccins die we nu op voorraad hebben, zo snel mogelijk worden gebruikt, zegt viroloog Snijder, die al dertig jaar coronavirussen bestudeert. "Als we de circulatie van het virus naar nul kunnen terugbrengen, houden we ook mogelijke varianten buiten de deur. Ik zou dus nu alles inzetten wat er beschikbaar is en niks in de diepvries laten liggen."

Pfizer levert 200 duizend vaccins per week. Over zes weken hebben we ruim 1,3 miljoen vaccins ontvangen. Op dit moment zijn er pas 203 duizend vaccins geprikt.

Ook volgens Pfizer-directeur Kaptein is snel vaccineren van het grootste belang. "We worden door de mutaties op de hielen gezeten. Daar moeten we twee dingen aan doen: corona-maatregelen en de snelle vaccinatie van kwetsbaren en ouderen."