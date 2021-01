Deze video is voor iedereen die gek wordt van tegenstrijdige vaccinberichten

Elke dag verschijnen er op sociale media talloze berichten, filmpjes en foto's over de bijwerkingen en gevaren van de vaccins tegen het coronavirus. Ondertussen zegt de overheid dat vaccineren dé manier is om corona te bestrijden.

De hoeveelheid informatie over het vaccin is enorm en deskundigen zijn het ook niet altijd eens. Dat maakt het voor sommigen lastig om te bepalen of zij die prik wel of niet moeten nemen. Waar het ene bericht overduidelijk nep is, daar ziet weer een ander artikel er heel wetenschappelijk uit.

Verslaggever Rudy Bouma onderzoekt bij Nieuwsuur hoe onlinenieuws zich ontwikkelt en wetenschapsjournalist Jop de Vrieze volgt voor ons de vaccinatiewereld op de voet. Welke informatie is betrouwbaar? En hoe ga je om met ál die berichten over het vaccin?

Bekijk deze video: