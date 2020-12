'Coronajaar zal jongeren op latere leeftijd nog parten spelen'

"De jongeren van nu zijn de volwassenen die straks de maatschappij uitmaken. Daarom moeten we echt gaan nadenken over wat voor een maatschappij we willen hebben, straks na de coronacrisis. We kijken nu bij alle discussies te veel naar de korte termijn", vindt Crone.

"In mei zagen we dat het met de 'jonge' jongeren nog best goed ging. Ze gaven aan dat ze zich krachtig voelden. Maar bij de studenten was dat minder. Bij hen waren de gevoelens van spanning en depressie hoger", zegt Crone. "Hoe meer richting de jongvolwassenheid, hoe groter de last."

Uit het onderzoek van november kwamen dezelfde patronen naar voren, al ging het met de 'jonge' jongeren nu ook minder goed. "Zij ondervinden nu ook de weerslag van de crisis", zegt Crone. "Al gaat het met de studenten in vergelijking nog steeds een stuk slechter."

Tegenbeweging

We moeten meer aan de jongeren denken in deze hele crisis, benadrukt de onderzoekster. "Je moet ze niet alleen tips geven over hoe ze uit hun dip kunnen komen, maar ook voorzien in de behoefte die zij hebben om bij te dragen aan de samenleving. Betrek ze erbij, dat is heel erg belangrijk."

Dat betekent dat je als overheid of gemeente volgens Crone niet weer zomaar een programma of campagne moet opzetten, maar dat juist samen met jongeren moet doen. "Als het voor jongeren is bedacht, vinden ze er vaak niks aan, weten we uit eerdere onderzoeken." Crone adviseert gemeenten op dit soort punten.

"Als je als jongere geen mogelijkheden hebt om pro-sociale vaardigheden op te doen, vormt je dat op een negatieve manier. Als je niet meemaakt dat het een goed gevoel heeft om anderen te helpen, dan krijg je dus volwassenen die dat gevoel niet kennen."

Crone verwacht zelfs een tegenbeweging. "Ze zullen zich niet eindeloos laten opsluiten. Alles in die jongeren zegt: ik wil erop uit! Laten we nadenken over ná 19 januari. Jongeren geven aan: we kunnen een lockdown echt wel uitzitten, als we maar weten wat we daarna weer mogen."