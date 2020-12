Mbo-studenten gaan vaccineren om alsnog aan hun stage-uren te komen

Tegelijkertijd zijn veel mensen nodig voor de vaccinatiecampagne. Eén en één is twee, dachten ze in Zuidoost-Brabant. Daar gaat de GGD mbo-studenten inzetten bij het vaccineren, als alternatief voor een stage.

Dat is natuurlijk een groot probleem voor de studenten, maar ook voor de Nederlandse zorg. "We hebben de stagiairs eigenlijk heel hard nodig", zegt José van Vliet, bestuurder van zorgkoepel Actiz. "We hebben heel veel extra personeel nodig, nu en en de komende jaren."

Onderwijsinstellingen moeten zich al langere tijd in allerlei bochten wringen om hun studenten een stageplek te geven. Daarin slagen ze dit jaar nauwelijks. "Alleen al in de zorg hebben wij honderd studenten die geen stageplek hebben", zegt Laurent de Vries, bestuursvoorzitter van het Summa College in Eindhoven.

De Vries: "Je slaat drie vliegen in één klap. De stageproblematiek los je ermee op, je hebt extra handen voor de vaccinatiecampagne en je hebt straks gekwalificeerde zorgmedewerkers voor alle vacatures in de zorg."

Nicole Groenen, stagecoördinator bij het Summa College, beaamt dat. "Instellingen zeggen tegen me dat ze overbelast zijn, dat het heel druk is op de werkvloer, dat er geen werkbegeleiders zijn of dat ze kampen met veel coronabesmettingen onder het personeel. Er is nu geen tijd en ruimte voor stagiairs."

Door het coronavirus kunnen instellingen nu "geen goed traject bieden" aan studenten, zegt Van Vliet. "Stagiairs hebben goede begeleiding nodig en op dit moment staat dat onder druk. We hebben het zwaar en het verzuim is hoog."

Het lijkt dus een win-win-situatie. Maar niet elke student is even enthousiast. Student verpleegkundige Machteld Marra twijfelt of het vaccineren een stage helemaal kan vervangen. "Je leert heel goed vaccineren, maar dat is het dan ook. In mijn ogen heb je daar niet veel aan."

Ook voor Machteld was de zoektocht naar een stage moeizaam. "Ik wilde heel graag in het ziekenhuis stage lopen, en dat heb ik ook twee keer gedaan. Maar beide keren is het door corona afgebroken."

Uiteindelijk kon Machteld terecht bij haar voormalige stageplek in een verpleeghuis. Ze is blij dat ze toch iets gevonden heeft, maar ze worstelt er wel mee. "In het ziekenhuis heb je veel uitdaging en daar leer je veel meer. Daar kan ik veel meer de verpleegkundige worden die ik uiteindelijk wil worden."

Voor nu is het plan om mbo'ers te laten vaccineren beperkt tot de regio Brabant-Zuidoost, maar De Vries ziet landelijke potentie, ondanks de bezwaren van studenten als Machteld. "Bij de vaccinatiecampagne komt meer kijken dan het vaccineren alleen. Er zijn nog 24 andere GGD-regio's, ook daar kan dit een fantastische oplossing zijn voor de vaccinatieproblematiek en de stageproblematiek."