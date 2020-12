Horeca timmert uit protest de zaken dicht: 'Zo kan het straatbeeld worden'

Een straatbeeld zonder horecazaken. Dat willen ondernemers vandaag laten zien door uit protest hun zaken dicht te timmeren of te beplakken. "Op die manier laten we aan winkelend publiek, onze gasten maar ook politici zien hoe het zou kunnen worden", zegt Dirk Beljaarts, de directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

De brancheorganisatie lanceert vandaag de landelijke actie #BlackMonday, verwijzend naar Black Friday waarbij het op verschillende plaatsten erg druk werd in de winkelstraten. Volgens KHN is de horeca inmiddels in een finale uitverkoop beland. "De koek is echt op", zegt Beljaarts.

Er is volgens hem snel perspectief nodig en meer financiële steun. "Ondernemers hebben vanwege de tekorten zelf zo'n 3,5 tot 4 miljard euro aan spaargeld ingelegd in de zaken. Maar dat is nu wel op. We krijgen telefoontjes dat mensen hun pensioen of een studiefonds moeten gaan aanbreken."