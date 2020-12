Horecabedrijven dreigen: 'Wij gaan op 17 januari open en blijven open'

Horecagelegenheden in vijftig plaatsen dreigen op 17 januari open te gaan. Het gaat onder meer om Breda, Maastricht, Haarlemmermeer, Weert en Groningen. Dat schrijft de afdeling uit Breda van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een persbericht.

De afdeling zegt dat ze spreekt namens al deze vijftig afdelingen. Over hoeveel horecabedrijven dit gaat, is onduidelijk. De initiatiefnemers spreken van 'duizenden'. De landelijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland heeft nog niet gereageerd op het voornemen.

Financiële noodzaak

"De inmiddels absolute financiële noodzaak, het gebrek aan toekomstperspectief vanuit het kabinet en met name ook het inconsistente overheidsbeleid, laten ons geen andere keus: we gaan onder strikte voorwaarden van het protocol van KHN open op 17 januari 2021 en blijven open."

De directe aanleiding voor dit besluit zijn de uitspraken van minister De Jonge dat de gedeeltelijke lockdown langer gaat duren dan half januari, staat in het persbericht. "De achteloze manier waarop dit werd medegedeeld en het gebrek aan empathie voor de volledige horecabranche heeft deze meer dan vijftig KHN-afdelingen noodgedwongen doen besluiten om samen een standpunt in te nemen en zich te scharen achter deze actie."

Aanvullende steunmaatregelen

De landelijke afdeling van de branchevereniging heeft gesprekken met het kabinet over aanvullende steunmaatregelen. "Zolang de coronamaatregelen voor de horeca niet worden versoepeld, is financiële steun de enige oplossing", schreef de brancheorganisatie op 30 november in een persbericht.

Aanvullende steun is voor de landelijke branche de inzet van de gesprekken, die niet altijd gemakkelijk verlopen. "De onzekerheid en pijn lijken vooralsnog niet over te komen bij het kabinet", schreef de landelijke organisatie begin deze week. Hoe zij kijken naar de actie van deze vijftig afdelingen is nog niet duidelijk.