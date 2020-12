Duizenden 'lege' woningen in criminele handen: 'kan naast iedereen gebeuren'

In onder meer Rotterdam en Tilburg zijn politieacties opgezet tegen criminelen die vanuit woonwijken opereren. Een plaats die eruit springt is Diemen, bij Amsterdam. Vooral Holland Park, een wijk met alleen huurwoningen van meer dan duizend euro per maand, is bij criminelen in trek. Eind september werd er bij invallen al een malafide woningbemiddelaar gearresteerd. Daarbij hield de politie ook twee Colombiaanse criminelen aan.

Gisteren deed de politie een nieuwe actie in de wijk. Hoofdinspecteur Arno van Leeuwen: "We hebben met de gemeente tien woningen gecontroleerd waar wat mis leek. Daarbij troffen we weer een aantal criminelen aan die met valse werkgeversverklaringen woningen hadden gehuurd en niet ingeschreven stonden bij het bevolkingsregister in Diemen. Dus die zaten hier anoniem."

Onder de aangehouden criminelen was een oude bekende. "We hadden hem vorig jaar al aangehouden voor de wapenwet. Hij speelde in een rapvideo terwijl hij een uzi in z'n handen had. Nu zat hij in de woning met een illegale Zuid-Amerikaanse prostituee."

Burgemeester Erik Boog maakt zich grote zorgen over de 'spookwoningen'. "Holland Park is een nieuwe wijk waar nog geen sociale samenhang is, mensen kennen elkaar nog niet goed. En daarmee is de wijk kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit, voor illegale verhuur. We hebben te maken gehad met mensenhandel, illegale prostitutie, drugsproductie en drugshandel vanuit woningen. Veel verschillende soorten fraude, uitkeringsfraude, toeslagenfraude."

Criminelen zoeken elkaar op

Criminelen gebruiken de illegale verhuur ook om onder de radar te blijven, zegt Boog. "Het gevaar is dat andere criminelen hen opzoeken, met beschietingen en liquidaties in de wijk tot gevolg."

"En het is onrechtvaardig. Je ziet dat zoveel mensen zo lang op een woning moeten wachten. En die woningen worden nu bezet door criminelen. Dat vind ik gewoon sociaal onacceptabel."

Volgens rechercheur Van Leeuwen gaat het in de regio Amsterdam om "een paar duizend" woningen waar criminelen zich anoniem verbergen. Maar het gebeurt in heel Nederland, merkt ook makelaarsvereniging NVM. "Wat we zien is het topje van de ijsberg", zegt voorzitter Onno Hoes.

"Als je ziet wat er in Diemen gebeurd is, wat er in Rotterdam en andere plaatsen gebeurt, vraag je je af 'kan dat echt in Nederland?' Nou, sterker nog, het kan naast iedereen gebeuren. Het is schrikbarend dat de ondermijnende criminaliteit zo dichtbij huis aan het komen is."