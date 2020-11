Met omstreden wet weren gemeenten bijstandsontvangers in kansarme wijken

Vanaf morgen mogen er op 700 adressen in Tilburg mensen met een uitkering of een politiedossier worden geweigerd. Dat is mogelijk door toepassing van de zogenaamde Rotterdamwet. Die moet de leefbaarheid in kwetsbare wijken verbeteren, maar een gunstig effect van de wet is nooit aangetoond. Toch maken steeds meer gemeenten er gebruik van. De Rotterdamwet - de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, in 2005 voor het eerst toegepast in Rotterdam - moet mensen met een bijstandsuitkering weren uit vrijgekomen huurwoningen. In de Tilburgse wijk Groenewoud geldt de wet vanaf morgen. Dat kon de afgelopen vier jaar al op 74 adressen, maar dat aantal is nu flink uitgebreid. Geheime politiegegevens Burgemeester Theo Weterings wil zo "meer diversiteit" in de wijk met "meer weerbare mensen". Groenewoud kent relatief veel criminaliteit en mensen zonder inkomen uit arbeid zijn volgens Weterings makkelijker te verleiden tot criminele activiteiten. De gemeente Tilburg heeft naar eigen zeggen de afgelopen vier jaar goede ervaringen met de wet, maar kan geen cijfers overleggen. De gemeente beroept zich op geheime politiegegevens en "positieve reacties van professionals en bewoners in de wijk". Op straat reageert een meerderheid van de wijkbewoners afwijzend op de maatregel. "Iedereen heeft recht op een woning", zegt een bewoner. "Als je mensen met meer geld in de woningen zet, krijgen de armen het niet beter", zegt en ander. Slechts een enkeling is positief: "Mensen met een uitkering moeten niet op een kluitje zitten, anders verloedert het hier."

Matrassen Ashadevie Ramdat zou op 1 augustus verhuizen van Den Haag naar de wijk Feyenoord in Rotterdam, waar haar 18-jarige inwonende zoon studeert. Maar op de dag van de verhuizing kreeg ze bericht dat haar aanvraag voor een huisvestingsvergunning was afgewezen omdat ze een bijstandsuitkering ontvangt. Ook heeft ze niet de verplichte zes jaar binding met Rotterdam. Ramdat blijft nu noodgedwongen in haar huurwoning in Den Haag, maar moet daar van de woningbouwvereniging vertrekken omdat ze al heeft opgezegd én in onderhuur woont. Alleen in de woonkamer van haar huurhuis ligt nog vloerbedekking en is er nog licht. Daarom slaapt Ashadevie Ramdat met haar zoon op matrassen op de grond.

Dit artikel bevat een video. 1:25 Ashadevie Ramdat heeft geen huis meer

Half januari dient een rechtszaak over de gedwongen uitzetting van Ramdat. "Ik zoek dagen op de computer naar een betaalbaar huurhuis, maar zodra ze horen dat je bijstand krijgt, gaat de deur dicht", zegt de wanhopige Ramdat. Ze is ook niet welkom bij de daklozenopvang omdat ze lang op Curaçao heeft gewoond. Cody Hochstenbach van de Universiteit van Amsterdam onderzocht in 2015 de effectiviteit van de Rotterdamwet in opdracht van de gemeente Rotterdam. "De bevolkingssamenstelling verandert inderdaad, maar de leefbaarheid en veiligheid verbeteren niet", zegt Hochstenbach. Bureau TwynstraGudde én het bureau Statistiek van de gemeente Rotterdam kwamen tot dezelfde conclusie. Maar de rapporten verdwenen in een la.

Er zijn drie de categorieën op grond waarvan woningzoekenden huisvesting in bepaalde straten of buurten geweigerd kan worden: Geen inkomen uit werk (Rotterdamwet, artikel 8), onjuiste sociaaleconomische kenmerken (artikel 9) of een gegrond vermoeden dat het huisvesten van een persoon zal leiden tot een toename van overlast of criminaliteit (artikel 10). Niet in alle wijken gelden alle artikelen van de wet. Gemeenten kunnen kiezen.