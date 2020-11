Middelbare scholen worstelen met afweging: wanneer ga je dicht?

Nieuwsuur sprak zo'n twintig schoolbesturen uit het middelbaar onderwijs die te maken hebben met meerdere besmettingen, of een besmettingshaard.

Wat doe je als directeur van een middelbare school bij een corona-uitbraak? Stuur je een klas naar huis? De hele bovenbouw? Of gooi je de hele school dicht, of juist niet? Het is een worsteling voor scholen. Ook omdat de lokale GGD vaak niet leidend is in het besluit, maar zich pas achteraf achter de beslissing van de school schaart.

Geen duidelijk advies van de GGD

De afgelopen weken meldden verschillende middelbare scholen dat ze door oplopende coronabesmettingen klassen, de gehele bovenbouw of de hele school naar huis sturen. Opvallend is dat ze weliswaar advies inwinnen bij de lokale GGD, maar vervolgens zelf moeten besluiten of ze de school ook echt sluiten.

"Onze GGD was terughoudend in het geven van advies, ik kreeg alleen tips om besmettingen te voorkomen", zegt de rector van een Brabantse middelbare school.

"Ondertussen namen de besmettingen alleen maar toe. Ruim dertig leerlingen waren al besmet. Uiteindelijk hebben we zelf de knoop doorgehakt en besloten om de school tien dagen te sluiten en over te gaan op thuisonderwijs. Maar eigenlijk was dat besluit dus niet echt een gedragen advies."

Eigen lijn

Ook op het Greijdanus College in Enschede hakten ze zelf de knoop door om te sluiten, vertelt rector Martin Brouwer. "Er was intensief contact met de GGD. Maar toen het moment daar was om een besluit te nemen, kon de GGD geen duidelijk advies geven. Zij konden de situatie bij ons ook niet duiden."

Volgens Brouwer is het bron- en contactonderzoek in Twente een tijdje overgenomen door een andere GGD. "Tijdens die overgangsperiode was geen tijd voor een bron- en contactonderzoek op onze school. Ik heb daarom ook geen idee hoe de transmissie onder mijn leerlingen loopt."

Niet alle scholen vinden het erg om zelf te beslissen. Gert Munters van het Oosterlicht College in Nieuwegein vindt het prima om de eigen lijn te bepalen. De school besloot deze maand om de bovenbouw te sluiten.

In totaal zitten nu zo'n 400 leerlingen thuis. Er zijn ongeveer zestig besmettingen. De GGD gaf de school geen advies, maar steunde hun besluit, vertelt Munsters. "Een coronateam op school bepaalt de lijn. Zo doen we het ook omdat de GGD heel druk is."

Volgens een woordvoerder van de GGD worden scholen vooral begeleid bij het voorkomen van besmettingen. "De GGD denkt altijd met middelbare scholen mee als er sprake is van een uitbraak, maar als we advies geven gedurende die uitbraak wil dat niet zeggen dat je als school een spoorboekje krijgt hoe te handelen. De ene school is nu eenmaal de andere niet, daarom is er altijd sprake van maatwerk."