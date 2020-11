Drie jaar na fipronilcrisis gaat OM eigenaren Chickfriend vervolgen

Het Openbaar Ministerie gaat de twee eigenaren en drie medewerkers van Chickfriend vervolgen. Het bedrijf is de spil in de fipronilcrisis uit 2017. Chickfriend had de verboden stof gebruikt in een bestrijdingsmiddel tegen bloedluis en op die manier verspreid in honderden kippenstallen. Gevolg: met fipronil besmette eieren.

Hij vraagt zich ook af of vernietiging van de eieren nodig was geweest als iedereen het hoofd koel had gehouden. "Stel dat er iets in zit en dat is officieel niet goed - en dat was zo - is het dan een terechte reactie dat je alles gaat vernietigen en weggooien?" Volgens de advocaat was "de Hollandse nuchterheid" ver te zoeken.

Want hoe schadelijk was het verboden middel fipronil nu eigenlijk? Hendrickx heeft daar naar eigen zeggen "zelf ook onderzoek naar moeten doen. Daar kom je niet zo maar even uit".

"Die jongens hebben er zelf te weinig onderzoek naar gedaan, dat sowieso", zegt Hendrickx. Maar de paniek die vervolgens uitbrak verbaast hem nu, drie jaar later, nog steeds. De media hebben daar volgens hem wellicht ook een rol in gespeeld. "Het was zomer, komkommertijd."