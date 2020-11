Schaarste testmaterialen dreigt, Nederlandse producten verdwijnen naar buitenland

In de wintermaanden zullen er grote hoeveelheden coronatests moeten worden afgenomen, maar Nederlandse laboratoria zeggen dat ze daarvoor te weinig materialen hebben. Het gaat om plastic wegwerpmaterialen die dna en chemicaliën in de testmachines moeten brengen. Het ministerie van Volksgezondheid verdeelt die plastics, maar de leveringen zijn volgens verschillende testlabs stelselmatig te weinig. "We hebben noodgedwongen onze testcapaciteit met de helft verlaagd. Met meer materialen zou dat niet nodig zijn", zegt Paul Savelkoul van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC). "En als we voor de winter moeten opschalen is dat echt een probleem." Vooral de plastic onderdelen van grote producenten van testapparatuur, zoals Hamilton en Roche, zijn schaars. Daardoor kunnen labs met die apparatuur niet volop testen. "De plastics zijn misschien wel de nieuwe mondkapjes", zo verwijst Anton van Weert van Sanquin in Amsterdam naar tekorten in het begin van de crisis. Bij het testen worden verschillende plastics gebruikt. Hieronder zie je een aantal voorbeelden:

Nieuwsuur zoom in

Het aantal coronatests ligt op dit moment rond de 36.000 per dag. In de wintermaanden verwacht minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een piek van rond de 100.000 tests per dag. Ondanks de inzet van sneltests verwacht het ministerie dat het grootste deel van de coronatests in Nederland nog altijd via de reguliere laboratoria zal lopen.

De plastic materialen waar in Nederlandse laboratoria een tekort aan is, worden ook in ons land gemaakt. Een gespecialiseerde producent van deze plastics is in Limburg gevestigd, maar zijn materialen gaan met miljoenen tegelijk naar het buitenland. Volgens de directeur heeft de Nederlandse overheid slechts sporadisch bij hem besteld. "We leveren nu aan overheden wereldwijd, van Zuid-Amerika tot China en Japan, Scandinavië en de VS", zegt directeur Tom Hendrikx van Bioplastics uit Landgraaf. Het bedrijf produceert allerlei plastics die op verschillende typen en merken apparatuur gebruikt kunnen worden. Hendrikx schroefde al aan het begin van de coronacrisis de productie flink op om aan de vraag te kunnen voldoen. Maar grote orders vanuit Nederland bleven dus uit, zegt de directeur. "Ik denk dat bijvoorbeeld de Aziaten veel slagvaardiger zijn. Zij zijn er goed in tekorten aan te zien komen, Nederland is er goed in te constateren dat er een tekort is." Volgens Hendrikx gaat nu '98 procent' van zijn materialen naar het buitenland en slechts 2 procent naar Nederland.

Wat produceert het ministerie zelf? In het voorjaar kondigde minister De Jonge aan dat Nederland zelf testmaterialen, waaronder plastics, zou gaan produceren. Zo moeten nieuwe tekorten worden voorkomen. Volgens het ministerie wordt één type plastic nu getest voor gebruik. Het gaat om cartridges voor de testapparatuur. Opmerkelijk, want dat type cartridge wordt al sinds april in Landgraaf geproduceerd. Van een ander product wil het ministerie vanwege geheimhoudingsafspraken alleen zeggen dat ze 'zijn of werden' gemaakt in Nederland. Het ministerie wil niet zeggen wie de spullen maakt, in welke hoeveelheden en aan wie ze worden geleverd.