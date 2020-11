Maasstad Ziekenhuis Rotterdam merkt niks van daling coronapatiënten

Hoewel het erop lijkt dat de besmettingen teruglopen en ook in de ziekenhuizen iets minder coronapatiënten liggen, zijn ze er bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam nog lang niet gerust op. De stad is nog steeds een coronabrandhaard en ze merken er nog niks van dalende cijfers. Peter Langenbach, voorzitter van de Raad van Bestuur, bereidt het ziekenhuis juist voor op het opschalen van de IC-capaciteit.

"We leiden tachtig verpleegkundigen van andere afdelingen op als buddy voor het personeel op de intensive care. Dat gaat niet zonder het nog verder afschalen van de andere zorg, zoals operaties en behandelingen. Zo overschrijden we steeds weer een grens", zegt Langenbach.

Gebrek aan personeel is een groot probleem in het ziekenhuis. Afgelopen week moest het Maasstad weer twee keer de spoedeisende hulp sluiten. "De IC ligt eigenlijk ook helemaal vol. Het is elke dag weer puzzelen om alle patiënten zo goed mogelijk te kunnen behandelen."

In het Maasstad Ziekenhuis steekt geestelijk verzorger Desirée van der Hijden elke dinsdag een kaarsje aan. Voor alle mensen die zijn overleden aan covid-19.