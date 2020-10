Forum-kiezers haken af door complot-imago Baudet

Het gaat niet goed met Forum voor Democratie. De partij verliest veel kiezers, en de PVV lijkt daarvan te profiteren. Kiezers die weglopen zijn niet gecharmeerd van de complotdenkers waarmee FvD-leider Thierry Baudet zich inlaat. En ook zijn visie op het coronabeleid, valt bij hen niet in goede aarde. Baudet spreekt van ongelukkige momenten die niet zijn standpunt weerspiegelen. Hij zegt dat hij niet verantwoordelijk is voor de standpunten van mensen met wie hij in gesprek is. "Ik praat met iedereen, dat heb ik altijd gedaan." Maar kiezers hebben kritiek op Baudet omdat hij zich teveel afficheert met complotdenkers. Zo zei de partijleider in het FvD-journaal van 29 juni dat Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid één van de mensen is die Forum steunt in de "strijd" tegen de "absurde lockdown". Regels Op Het Plein in Den Haag sprak Baudet onlangs demonstranten toe die het gevaar van corona ontkennen. Onder hen waren er die politici intimideerden en uitmaakten voor kinderverkrachter. Tegen de demonstranten zei Baudet dat hij het ontzettend moedig vindt dat er steeds meer mensen zijn die een "ander geluid" laten horen. Op camerabeelden is te zien dat Baudet zich regelmatig niet aan de coronaregels houdt, maar hij zegt nu dat hij zich wél aan de regels houdt en dat iedereen dat zou moeten doen. "Als regels gelden, dan houd ik mij daaraan. Dat geldt ook voor de maximumsnelheid op de snelweg bijvoorbeeld."

In de peilingen zakt de partij steeds verder weg. FvD heeft twee zetels in de Tweede Kamer, maar stond begin dit jaar op vijftien zetels in de peilingen. Daar zijn er nu nog zes van over, blijkt uit de laatste peilingwijzer, een samenvatting van de peilingen van Ipsos, I&O Research en Kantar. Kiezers die afhaken bij FvD, vinden hun heil vooral bij de PVV van Geert Wilders. Peter Kanne, onderzoeker bij I&O Research, wijt het forse verlies van Forum vooral aan het coronastandpunt van de partij. "Kiezers van FvD en de PVV zijn kritisch op het kabinetsbeleid rondom corona. Maar waar PVV-kiezers willen dat het beleid strenger wordt, vinden Forum-kiezers dat het allemaal losser moet. De voormalige kiezers die een strenger beleid willen, gaan nu naar de PVV." Het gaat volgens Kanne vooral om mensen die laagopgeleid zijn, en die zich zorgen maken over hun gezondheid. "Dat zijn vaak mensen die werkzaam zijn in de contactgroepen, mensen die niet thuis kunnen werken. Als je dan de maatregelen van Baudet volgt, voelen zij zich onveilig."

“ Het afstand houden en de mondkapjes vindt hij allemaal onzin. De houding die hij aanneemt, vind ik arrogant. Marijke Lammen-Vonk, stemt niet meer op FvD

Thea den Hollander werd een aantal jaar geleden enthousiast lid van Forum. Maar tijdens de coronacrisis veranderde dat. "Ik ben iemand die wél de coronaregels volgt en ik vind dat we dat allemaal moeten doen." Thea heeft het idee dat er zich nu veel mensen aansluiten die tegen de coronamaatregelen zijn. "Maar ik denk dat er bij Forum veel mensen zijn zoals ik, die nu het gevoel hebben: ik hoor daar niet meer thuis." Op wie ze in maart gaat stemmen? Ze verwacht dat haar stem naar Wilders zal gaan. "Ik ben het niet eens met zijn islamstandpunt, maar omdat hij voor het zorgpersoneel opkomt, krijgt hij waarschijnlijk toch mijn stem." Ook Marijke Lammen-Vonk voelde zich verbonden met het gedachtegoed van Forum, maar zal niet stemmen op de partij van Baudet. "Het afstand houden en de mondkapjes vindt hij allemaal onzin. De houding die hij aanneemt, vind ik arrogant en dat stoot af."